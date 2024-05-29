Eskişehir’de sağlık bilişimi alanında yenilikçi çözümler ve teknolojik gelişmeler tartışıldı

ESKİŞEHİR

Dijital Sağlık Ekosistemi ana temasıyla düzenlenen sempozyumda; Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe,TBD Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Barış Günaydın gibi çok sayıda önemli isim yer aldı.

Sempozyum, TBD Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Barış Günaydın’ın açılış konuşmasıyla başladı ve dört oturumda gerçekleşti. Oturumlarda, "Dijital Sağlık Ekosisteminin Geliştirilmesi", "Uzaktan Sağlık Hizmetleri", "Yenilikçi Dijital Uygulamalar" ve "Dezavantajlı Gruplar İçin Sağlık Bilişim Çözümleri" gibi konular ele alındı.

Sempozyum, sağlık bilişimi alanında yenilikçi çözümler ve teknolojik gelişmelerin tartışıldığı, fikir alışverişlerinin yapıldığı önemli bir platform sundu. Özellikle dezavantajlı gruplar için geliştirilen sağlık bilişim çözümleri, katılımcıların büyük ilgisini çekti. Bu çözümlerle, sağlık hizmetlerine erişimi zor olan bireylere yönelik yenilikçi yaklaşımlar sunarak, sağlık hizmetlerinde eşitliği artırmak hedeflendi.

Sağlık ve bilişim alanında yapılan bu tür sempozyumların, sektörün gelişimine katkı sağladığı ve gelecekteki sağlık hizmetlerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynadığı vurgulanan sempozyum, dijital sağlık teknolojilerinin entegrasyonunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.