Eskişehir'de sağlık çalışanlarına özel konut projesi

Temel Akbaş / Eskişehir

Proje hakkında düzenlenen basın toplantısında konuşan Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, "Eskişehir’in en büyük sağlık çalışanları sendikası olarak üyelerimiz için uygun ödeme koşullarıyla nitelikli konutlar sağlayacak önemli bir proje başlattık. Ülkemizin geçirdiği bu zorlu süreçte, sağlık çalışanlarının konut ihtiyacına yönelik talepleri değerlendirdik ve Eskişehir’in köklü inşaat firmalarından Zagutoğlu İnşaat ile el sıkıştık." dedi.

Köksal, Ihlamur Kent bölgesinde 180 dairelik bir konut projesinin hayata geçirileceğini belirterek, "Proje, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri sunacak. Sağlık çalışanlarımız, düşük bir peşinatla 24 ay sabit ödemelerle ev sahibi olma fırsatı bulacak. Bu proje, Eskişehir’e yakışır ve Türkiye’de ses getirecek bir örnek olacak." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında, yaklaşık 100 sağlık çalışanının şimdiden ilgi gösterdiği belirtilirken, inşaatın altyapı çalışmalarının tamamlandığı ve 24 ay içinde teslim edilmek üzere inşaatın başladığı bilgisi paylaşıldı. Köksal, projede yatırım yapan Zagutoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Atıcı'ya teşekkür ederek, bu projenin, Sağlık-Sen ve Zagutoğlu İnşaat arasında yapılacak birçok projenin başlangıcı niteliğinde olduğunu vurguladı.

Eskişehir’e örnek bir proje

Zagutoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Atıcı ise projenin Eskişehir'in hızla gelişen bir bölgesinde yer aldığını belirterek, "Devletin 12 bin, özel sektörün ise yaklaşık 8 bin konut inşa ettiği bu alanda, güney çevre yoluna yakın ve şehir merkezine 10 dakikalık mesafede bulunuyor. Projemizde, her aileye uygun 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri ile birlikte sosyal tesisler yer alıyor. Ayrıca, esnek ödeme seçenekleri geliştirerek, müşterilerimize kolaylık sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Atıcı, her dairenin altında özel otopark ve elektrikli araç şarj istasyonları bulunacağını, sosyal tesislerde fitness salonu gibi çeşitli aktivite alanlarının yer alacağını söyledi. Daire fiyatlarının sağlık çalışanlarına özel ödeme seçenekleri hazırladıklarını ifade eden Atıcı, projenin Eskişehir’e değer katacağını ve tüm sağlık çalışanlarına uygun konut seçenekleri sunacağını belirtti.