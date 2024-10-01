Eskişehir'de uzay macerası başlıyor! NASA Space Apps Challenge çevrimiçi gerçekleşiyor

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

Eskişehir, uzay tutkunlarını heyecanlandıracak bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. NASA'nın her yıl düzenlediği uluslararası hackathon etkinliği Space Apps Challenge, bu yıl da dünyanın birçok şehrinde olduğu gibi Eskişehir'de de gerçekleştirilecek.

Uzay Haftası'nı kutlamak amacıyla düzenlenen bu prestijli yarışmada, katılımcılar 1-6 kişilik takımlar halinde bir araya gelerek NASA tarafından belirlenen zorluklardan birini seçiyor ve bu zorluğa yenilikçi çözümler üretmeye çalışıyorlar. Yapay zeka, veri analizi, mobil uygulama geliştirme gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış takımlar, uzayın sunduğu sınırsız imkanlara yönelik projeler geliştirecekler.

Eskişehir'de bulunma zorunluluğu yok

Bu yılki etkinliğin en önemli özelliklerinden biri, katılımcıların fiziksel olarak bir araya gelme zorunluluğu olmaması. 5-6 Ekim tarihlerinde tamamen çevrimiçi olarak düzenlenecek olan yarışmaya, dünyanın her yerinden uzay meraklıları katılabilecek.



Yarışmaya katılmak isteyenler, etkinliğin resmi web sitesi https://www.spaceappschallenge.org/nasa-space-apps-2024/2024-local-events/eskisehir/?tab=details adresini ziyaret ederek detaylı bilgiye ulaşabilirler.