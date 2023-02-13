Eskişehir'de yapı stoku yeniden tespit edilecek

ESKİŞEHİR - Hizmet protokolü kapsamında kentteki tüm yapılar incelenerek Eskişehir’in yapı stoku envanteri oluşturulacak ve afet riski durumu değerlendirilecek. Yapılan protokolün meydana gelen afet depreminin sonrasında ortaya çıkmadığını söyleyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 3 belediye olarak afetin çok öncesinde risk durumunun tespiti için çalışmalara başladıklarının altını çizdi. 2012 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi’ne projeler çizdirildiğini hatırlatan Büyükerşen, Afet Riskli Alanların Dönüşümü kapsamında Eskişehir Riskli Alan Projesinin sürekli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca çeşitli revizyonlarla bekletildiğini ifade etti. Protokol kapsamında sadece riskli alanların değil tüm Eskişehir’deki yapıların inceleneceğini açıklayan Yılmaz Büyükerşen, ilk aşamada kent merkezindeki yapı stokunun yüzde 25’ini oluşturan yaklaşık 22 bin yapının TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından “hızlı değerleme yöntemi” ile incelemeye tabi tutulacağının altını çizdi. Büyükerşen sözlerine şöyle devam etti: “İncelemeler sonucunda edinilen tespitler, coğrafi bilgi sistemleri yazılımları marifetiyle derlenerek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi ortak çalışması ile hazırlanacak olan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eskişehir Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğünce yürütülen İl Afet Risk Azaltma Planında (İRAP) kullanılacak.