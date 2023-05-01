Eskişehir’deki yapı stoku yeniden tespit ediliyor

ESKİŞEHİR - 2021’den bu yana sürdürülen Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi çalışmaları kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Eskişehir Şubesi arasında yapı stokunun envanterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilmesini içeren bir protokol imzalanmıştı.



İmzalanan "Mevcut Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ve Yapı Güvenliğinin Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi Ortak Hizmet Projesi Protokolü” kapsamında; İMO bünyesinde ilan açılarak başvuru şartlarını sağlayan mühendislere protokol esaslarına yönelik teknik eğitimler, Anadolu Üniversitesi, ESOGÜ ve ESTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim görevlileri tarafından verildi.

Akabinde yapılan sınav sonucunda başarılı olan mühendisler bu görevi gerçekleştirmek üzere işe alındı. İşe alınan mühendisler eğitimlerin tamamlanmasının ardından saha çalışmalarına Sazova mahallesinden başladı. İlk aşamada Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde 22 bin binaya yönelik gerçekleştirilecek olan saha çalışması, daha sonra kent genelinde devam edecek.