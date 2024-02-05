Eskişehir’den 4 firma, en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girdi

ESKİŞEHİR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde, şirketlerin iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi araştırmasında Eskişehir’den 4 firma yer aldı.

Ödül töreninde konuşarak ülkelerdeki doğal kaynakların zenginlik belirtisi olduğunu ancak gelişmişlik seviyesi olmadığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin en büyük zenginliğinin girişimci sayısının yüksekliği olduğunu söyledi. Japonya, Almaya, Çin gibi ülkelerde enerji hammaddelerinin olmadığını ancak bu ülkelerin bilgi teknolojileri, AR-GE gibi alanlarda yoğunlaştığını aktaran Bolat, Türkiye’nin de bu alanlarda yoğunlaşmasının önemine dikkat çekti.

Törende söz alan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise Türkiye 100 sıralamasındaki şirketlerin yüzde 71’inin 76 farklı ülkeye ihracat yaptığını belirterek, listede 27 farklı şehirden şirketin yer aldığını söyledi. Türkiye 100 sıralamasına göre Anadolu’nun yükselişinin açıkça görüldüğünü kaydeden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin Türkiye’deki milli gelir artışının 8 kat üzerinde bir performans gösterdiğine dikkat çekti.

Eskişehir markalarına ödüllerini Metin Güler takdim etti

Törende Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Türkiye 100 sıralamasında yer alan Eskişehir firmaları Cromic Plastik ve Kalıp, Oğuz Mobilya, Genmacs Otomasyon ve Köklüce Makina yöneticilerine ödüllerini takdim etti. Güler ayrıca Türkiye 100 sıralamasına giren Eskişehir markalarının yöneticilerini tebrik ederek, Eskişehir’in ve ülkemizin ekonomisine kattığı değer için şirket yöneticilerine teşekkür etti.