Eskişehir'den Türkiye'nin En İyi 1000 İhracatçı listesine 9 firma girdi

ESKİŞEHİR

Eskişehir'in ihracat lideri olan TUSAŞ Motor Sanayi Anonim Şirketi, 341.268.303,46 ihracatla genel sıralamada 65. sırada yer aldı. Şirket, 2022 yılına göre 38. sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Yüzde %46,22 yabancı sermayeye sahip olan TUSAŞ Motor Sanayi, Eskişehir'in gururu olmaya devam ediyor

Listede yer alan bir diğer önemli firma, Alp Havacılık San.Tic.A.Ş. oldu. 115.928.542,92 ihracatla genel sıralamada 232. sırada bulunan Alp Havacılık, sektörel sıralamada ise 10. sırada yer aldı. Şirket, ihracatını %3,8 artırarak sektördeki yerini sağlamlaştırdı.

İsmini açıklamayan firma büyük yükseliş gösterdi

İsmini bırakmanın bir firması, 112.790.466,71 ihracatla 243. sırada yer aldı. 2022 yılında 405. sırada olan bu firma, %47,3'lük bir ihracat artışı ile dikkat çekti.Eskişehir'den listeye giren diğer firmalar arasında Europen Dış Tic. A.Ş., RHI Magnesita Turkey Refrakter Ticaret Anonim Şirketi, Tezkim Dış Ticaret Anonim Şirketi, Korel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Hisarlar İthalat İhracat Pazarlama A.Ş. ve Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bulunuyor. Europen Dış Tic. A.Ş. 79.470.224,68 dolar ihracatla 358. sırada yer aldı ancak ihracatta %15,9'luk bir düşüş yaşadı. RHI Magnesita Turkey Refrakter Ticaret Anonim Şirketi : 74.935.746,76 ihracatla 388. sırada yer aldı ve ihracatta %2,7'lik bir düşüş görüldü.

Tezkim Dış Ticaret Anonim Şirketi : 45.627.501,39 ihracatla 650. sırada yer aldı ve 31. sıraya yükseldi. Korel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi : 35.285.187,85 dolarlık ihracatla 864. sırada yer aldı ancak %13,1'lik bir düşüş yaşadı. Listeye ilk defa giren Hisarlar İthalat İhracat Pazarlama A.Ş. ise 34.125.032,28 ihracatla 889. sırada yer aldı. Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31.771.198,77 ihracatla 967. sırada kendine yer buldu ve %42,7'lik bir düşüş yaşadı.