Eskişehir’e Değer Katacak ESO Plaza’nın İnşaatı Başlıyor

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir’e değer katacak önemli projelerden biri olan ESO Plaza’nın yapım sürecine resmen start verdi. Kentin gelişimine katkı sağlayacak ve Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi’nde inşa edilecek ESO Plaza’nın ihale sürecinde en uygun teklifi veren Sivriler Mahrukat İnşaat Nakliye Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Gelişim Teknik İnşaat Taahhüt Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı, projeyi üstlenmeye hak kazandı. İhalenin tamamlanmasının ardından yüklenici firmalarla noter huzurunda gerçekleştirilen imza töreni, projenin hayata geçmesi adına önemli bir dönüm noktası oldu.

Kesikbaş "ESO Daha etkin temsil edilecek"

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, proje ile ilgili yaptığı açıklamada ESO Plaza’nın yalnızca bir yapı değil, kentin iş dünyasını buluşturan stratejik bir merkez olacağını vurguladı.

Kesikbaş, “ESO Plaza, yalnızca bir bina değil; Eskişehir’in sanayi ve iş dünyasını bir araya getiren, geleceğe taşıyan bir stratejik merkez olacak. Eskişehir Sanayi Odası’nın modern yapısıyla üyelerine daha iyi hizmet vereceği, Eskişehir iş dünyasının ulusal ve uluslararası platformlarda daha etkin temsil edileceği ESO Plaza’yı hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yapım sürecini yakından takip ederek, projeyi en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.

ESO’da gerçekleştirilen imza törenine, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Meclis Başkanı Süha Özbay, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Sivriler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sivri, Gelişim İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Üren ile çok sayıda sanayici katıldı.

ESO Plaza’nın yapımına önümüzdeki günlerde başlanması planlanıyor. Projenin belirlenen takvime uygun olarak tamamlanması ve kısa sürede hizmete açılması hedefleniyor. ESO Plaza’nın, Eskişehir iş dünyası için bir dönüm noktası olması ve kente değer katması bekleniyor.