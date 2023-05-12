Eskişehir’e IPARD desteği kapıda

Avrupa Birliği Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD)’ın artık Eskişehir’de de uygulanacağını açıklayan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “2023 yılı içerisinde uygulanmaya başlanacak olan IPARD programı Eskişehirli üreticilerin de hizmetine açılacak. Programın ilimizin tarım ürünlerinin katma değerli hale getirilmesine ve istihdamına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

IPARD’ın Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) kırsal kalkınma bileşeni olduğunu söyleyen Gümüş, “IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki mali yardımların Kırsal Kalkınma Bileşeni için ayrılan IPARD fonlarını kullandırmak üzere 2007 yılında 42 ilde kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi faaliyetlerini yürütmek üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kurulmuştur” diye konuştu.

Eskişehir’de TKDK temsilciliği açılacak

2023 yılı içerisinde uygulanmaya başlanacak olan IPARD III programı ile birlikte Eskişehir’de de TKDK temsilciliği açılmasının kararlaştırıldığı bilgisini paylaşan Gümüş, alınan bu kararla 2023 yılından itibaren Eskişehir’de çiftlik yatırımları, kırsal kalkınma, gıda sanayii ve turizm yatırımlarına önemli hibe desteği verileceğini aktardı. IPARD kapsamındaki mali destekler karşılıksız olduğunu belirten Gümüş, bu kapsamdaki desteklerin geri ödemesiz olarak verildiğini belirtti. Programın şu ana kadar 42 ilde uygulandığını vurgulayan Gümüş, “Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşturulması, fiziki potansiyelin geliştirilmesi, kırsaldaki ekonomik kapasitenin ve çeşitliliğin iyileştirilmesi için uygulanan ve 2016'da sona eren IPARD I kapsamında 10 bin 653 projeye 1 milyar 46 Milyon Euro destek sağlandı. Ardından uygulamaya alınan IPARD II ile 11 bin 22 proje için toplam 676 Milyon Euro ödeme yapıldı” dedi.

Projesinin bütçesinin 555 milyon euro olması bekleniyor

Eskişehir’de de uygulanacak IPARD III programında AB katkısının 430 milyon euro olarak belirlendiğini aktaran Gümüş, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın katkılarıyla bu bütçenin toplamda 555 Milyon Euro’ya çıkması beklenmektir. Program kapsamında başvuru sahiplerine yüzde 50 ile yüzde 75 arasında yüksek hibe verilmekte olup aynı zamanda yapılan yatırımlara vergi muafiyeti de sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Eskişehir’de 2006-2022 yılları arasında Kırsal Kalkınma Destek Programı kapsamında toplamda 5 bin 645 projeye 176 Milyon 380 Bin lira hibe ödemesi yapıldığını altını çizen Gümüş, 3 bin 34 kişiye istihdam sağlandığını açıkladı. Ender Muhammed Gümüş, sözlerine şöyle devam etti: “2023 yılı içerisinde uygulanmaya başlanacak olan IPARD III programı ile birlikte Eskişehir’de TKDK temsilciliğinin açılması, ilimiz çiftçileri ve kırsal alan girişimcilerine vergi muafiyetiyle beraber sağlayacağı yüzde 50 ile yüzde 75 arasındaki yüksek hibe oranıyla 3 Milyon euro tutarında yatırım imkânı sunacaktır. Eskişehirli yatırımcı, sağlanacak bu yeni hibe imkânıyla gerçekleştirdiği bu yatırım karşılığında yaptığı harcamanın yüzde 50 ile yüzde 75’ini yani 32-50 Milyon lirasını hibe olarak destek alabilecektir. IPARD programı ve TKDK çiftçimize, kırsal alan girişimcimize, sanayicimize, turizmcimize hayırlı uğurlu olsun.”