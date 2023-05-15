Eskişehir’e “İstihdam Kariyer Ofisi” kurulacak

ESKİŞEHİR - Eskişehir OSB’de gerçekleşen toplantıda gençlere yeni istihdam alanları açacaklarını söyleyen Dönmez, “Eskişehir İstihdam Kariyer Ofisi” projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

Eskişehir OSB’de gerçekleşen toplantıda söz alan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, MEGEM’in yapısı hakkında Bakan Dönmez’e bilgi verdi. MEGEM’in Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir OSB tarafından 2009 yılında kurulduğunu aktaran Küpeli, merkezde yürütülen 31 kurs sonunda bin 563 kişiyi iş sahibi yaptıklarını açıkladı.

Her yıl 400 kişiyi Eskişehir sanayisine kazandırıyoruz

Her kurs dönemimizde 100’ün üzerinde genci istihdama kattıklarını söyleyen Küpeli, “Merkezimizde verilen eğitimler sayesinde yılda 400’den fazla kişiyi iş hayatına kazandırarak işgücü açığının azaltılmasına çok önemli bir katkı sağlamış oluyoruz. Kamu kurumlarıyla gerçekleştirdiğimiz ilave protokollerle kurs verdiğimiz kesimi sürekli geliştirmekteyiz. Özellikle dezavantajlı kardeşlerimizi de burada eğitime alarak onları meslek sahibi yapıyoruz. Eskişehir’de aslında işsizlik sorunu yok işçisizlik sorunu var. Bizde MEGEM ile buna çare olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Eskişehir’de yüksek istihdam oranları sağlandı

Toplantıda konuşan BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Zeki Durak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen “Genç İstihdamı” teması kapsamında yürütülen “İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları” ile Eskişehir’de pek çok gence iş olanakları sunduklarını söyleyerek, “Eskişehir’de Eskişehir OSB ve MEGEM ile yapılan iş birliği sonucunda şu ana kadar yürütülen çalışmalarda yüksek istihdam oranları sağlandı” dedi.

Eskişehir’de gençlere yeni istihdam alanları açılacak

Toplantıda açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Genç İstihdamı” teması kapsamında BEBKA, Eskişehir OSB ve MEGEM ortaklığında yürütülen çalışmayı kentteki işsizlik sorununu çözümü noktasında çok değerli bulduğunu ifade etti. Eskişehir’de gençlere yeni istihdam alanları açmak için ‘Eskişehir İstihdam Kariyer Ofisi’ projesini hayata geçireceklerini vurgulayan Bakan Dönmez, “Kentimizde okullaşma oranı çok yüksek. İstihdam noktasına gelince bazı sıkıntılarımız var. Yeter ki isteyelim, bir gencimiz çalışmak istiyorsa en azından fırsat vermek bizim görevimiz. Yeni dönemde kritik yatırım stratejik alanlarımızdan bir tanesini de insana yatırım olarak belirledik. Genç işsizliği azaltmak için “Eskişehir İstihdam Kariyer Ofisi” projesini hayata geçireceğiz. Helva yapmak için un, şeker ve yağ var ancak helvacı yoktu. Şimdi bu helva karma işlemini hep birlikte yapacağız. Bu yüzyıla yakışır çalışmayı amaçlıyoruz” dedi.