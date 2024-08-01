  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Eskişehir'e modern bir Hayvan Bakım Evi kazandırılıyor
Takip Et

Eskişehir'e modern bir Hayvan Bakım Evi kazandırılıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve sahipsiz hayvan sorununa kalıcı çözümler üretmek amacıyla önemli bir adım atıyor. Sarısungur Mahallesi'nde yapılacak olan modern hayvan bakım evi için ihale süreci başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eskişehir'e modern bir Hayvan Bakım Evi kazandırılıyor
Takip Et

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

İhale, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda, 16 Ağustos 2024 tarihinde saat 11:00'da gerçekleşecek. Bu modern tesis, şehirdeki sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerine olanak sağlayacak.

İhale şartnamesinde yer alan bilgilere göre, yeni hayvan bakım evi, köpek sahiplendirme, tedavi ve bakım üniteleri, karantina ve rehabilitasyon odaları, anne ve yavru köpekler için özel bölüm, kedi bölümü ve tek tırnaklı ünitesi gibi birçok bölümüyle hayvanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı.

“Doğal yaşam parkları oluşturulmalı”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, daha önce yaptığı açıklamalarda sokak hayvanları sorununa kalıcı çözümler bulmak için çaba gösterdiklerini belirtmişti. Ünlüce, "Konunun tüm taraflarının iş birliğiyle 'öldürme' haricinde bir çözümde uzlaşmalıyız" diyerek, hayvanların yaşam haklarına saygı duyulması gerektiğinin altını çizmişti. Ünlüce ayrıca, şehirde yaşayan 80 bin sokak hayvanı için kısırlaştırma seferberliği başlatılması ve doğal yaşam parkları oluşturulması gerektiğini ifade etmişti.

Tasarruf tedbirleri etkili oldu: Maden ihracatçıları tasarım yarışmasına ara verdiTasarruf tedbirleri etkili oldu: Maden ihracatçıları tasarım yarışmasına ara verdiŞehirler
İlk işinde hangi meslek grubu ne kadar maaş alıyor? İşte en kolay iş bulunan bölümİlk işinde hangi meslek grubu ne kadar maaş alıyor? İşte en kolay iş bulunan bölümGündem
UZMAR ve Ulaştırma Bakanlığı, yerli ve milli römorkör ve pilot botlar için imzayı attıUZMAR ve Ulaştırma Bakanlığı, yerli ve milli römorkör ve pilot botlar için imzayı attıŞehirler
ATB Başkanı Bilgiç: Adana’nın üzerindeki ölü toprağı kalkıyorATB Başkanı Bilgiç: Adana’nın üzerindeki ölü toprağı kalkıyorŞehirler

 

Şehirler
Antalya elektrik tüketiminde rekor kırdı
Antalya elektrik tüketiminde rekor kırdı
Rus vatandaşlarına ikamet izni yıl sonunda hızlandırılacak
Rus vatandaşlarına ikamet izni yıl sonunda hızlandırılacak
İzmir Ticaret Odası Başkanı Özgener: Yatırımlar için en önemli konu hukuki öngörülebilirlik
İzmir Ticaret Odası Başkanı Özgener: Yatırımlar için en önemli konu hukuki öngörülebilirlik
Tasarruf tedbirleri etkili oldu: Maden ihracatçıları tasarım yarışmasına ara verdi
Tasarruf tedbirleri etkili oldu: Maden ihracatçıları tasarım yarışmasına ara verdi
UZMAR ve Ulaştırma Bakanlığı, yerli ve milli römorkör ve pilot botlar için imzayı attı
UZMAR ve Ulaştırma Bakanlığı, yerli ve milli römorkör ve pilot botlar için imzayı attı
ATB Başkanı Bilgiç: Adana’nın üzerindeki ölü toprağı kalkıyor
ATB Başkanı Bilgiç: Adana’nın üzerindeki ölü toprağı kalkıyor