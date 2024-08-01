Eskişehir'e modern bir Hayvan Bakım Evi kazandırılıyor

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

İhale, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda, 16 Ağustos 2024 tarihinde saat 11:00'da gerçekleşecek. Bu modern tesis, şehirdeki sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerine olanak sağlayacak.

İhale şartnamesinde yer alan bilgilere göre, yeni hayvan bakım evi, köpek sahiplendirme, tedavi ve bakım üniteleri, karantina ve rehabilitasyon odaları, anne ve yavru köpekler için özel bölüm, kedi bölümü ve tek tırnaklı ünitesi gibi birçok bölümüyle hayvanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı.

“Doğal yaşam parkları oluşturulmalı”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, daha önce yaptığı açıklamalarda sokak hayvanları sorununa kalıcı çözümler bulmak için çaba gösterdiklerini belirtmişti. Ünlüce, "Konunun tüm taraflarının iş birliğiyle 'öldürme' haricinde bir çözümde uzlaşmalıyız" diyerek, hayvanların yaşam haklarına saygı duyulması gerektiğinin altını çizmişti. Ünlüce ayrıca, şehirde yaşayan 80 bin sokak hayvanı için kısırlaştırma seferberliği başlatılması ve doğal yaşam parkları oluşturulması gerektiğini ifade etmişti.