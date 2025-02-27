Eskişehir’e yeni organize sanayi bölgesi geliyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, EKONOMİ Gazetesi Eskişehir Temsilcisi Ali Baş’ı ziyaret ederek hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Kentin sanayi yapısını daha dengeli hale getirmek için Muttalip Mahallesi’ne yeni bir sanayi alanı kuracaklarını belirten Ünlüce, aynı zamanda Sultandere’de sosyal konut projelerine hız vereceklerini ifade etti. Sivrihisar ilçesinin sanayi yatırımlarıyla büyüyeceğini ve nüfusunun artacağını vurgulayan Ünlüce, toplu taşıma yatırımlarında da önemli adımlar atacaklarını söyledi.

"Şehrimiz Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden birine sahip"

Eskişehir’in mevcut organize sanayi alanlarının tek bölgede yoğunlaştığını ifade eden Ünlüce, “Şehrimiz Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birine sahip. Son olarak İmişehir’de açılan yeni alanla birlikte bir sanayi kenti konumuna yükselmeye başladık. Ancak tüm sanayi alanları aynı bölgede yığılmış durumda. Bu yüzden kentin kuzeyinde kalan ve bu açıdan çok uygun olan Muttalip Mahallesi’nde yeni bir sanayi bölgesi oluşturacağız. Küçük ve orta ölçekli işletmelere ev sahipliği yapacak bu bölgeyle birlikte Eskişehir, sanayi dengesini koruyarak büyümeye devam edecek. Ayrıca yapacağımız kuşak yolla birlikte sanayi trafiği şehir merkezine girmeden yönlendirilebilecek” diye konuştu.

Kent ve ulaşım projeleri de gündemde

Sadece sanayi alanlarında değil, konut ve ulaşım konularında da önemli projeler yürüttüklerini dile getiren Ünlüce, Sultandere Mahallesi’nde sosyal konut projeleri için imar planı çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Ayşe Ünlüce, sözlerine şöyle devam etti: “Başlangıçta 1.500 konut olarak planlanan projeyi, imar düzenlemeleriyle 2.000 konuta çıkarmayı hedefliyoruz. Burada emeklilere yönelik yüzde 10 indirimli bir model de geliştirmeyi düşünüyoruz. Sadece emekliler için değil, aynı zamanda sanayi bölgesine yakın olduğu için beyaz yakalı çalışanlar için de cazip bir konut alanı oluşturacağız. Proje bünyesinde büyük ticari alanlar ile sosyal tesisler de yer alacak.”

" 20 adet elektrikli otobüs almayı planlıyoruz"

Toplu taşıma filosunu yenilemek ve çevre dostu bir şehir olmak amacıyla 20 adet elektrikli otobüs almayı planladıklarını vurgulayan Ünlüce, Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne (ESTÜ) yeni bir tramvay hattı yapmak için ise Devlet Hava Meydanları ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Onay alınamadığı takdirde aynı güzergahta metrobüs yatırımı yapacaklarının altını çizen Ünlüce, tramvay ya da metrobüs yatırımı hayata geçirilceye kadar ESTÜ’ye ulaşımı elektrikli otobüslerle sağlamayı düşündüklerini ifade etti.

Sivrihisar büyüme potansiyeline sahip

Sivrihisar ilçesinin imar planlarının da güncellendiğini belirten Ünlüce, ilçenin 50-60 bin nüfusa ulaşma kapasitesi olduğunu ifade etti. Sivrihisar’ın, Polatlı ve İnegöl gibi bir sanayi merkezi olabileceğini kaydeden Ünlüce, “Organize sanayi bölgesinin faaliyete geçmesiyle birlikte en az 10 bin kişilik yeni bir istihdam sağlanacağı düşünülüyor. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde 30 bin kişilik bir nüfus artışı öngörüyoruz. Bu nedenle uzun vadeli bir imar planlaması yapıyoruz” dedi.