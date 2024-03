'Eskişehir’i dengeli kalkınma modeliyle büyüteceğiz'

Takip Et

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Ünlüce, yeni dönemde şehri daha ileriye taşıyacak 70’i aşkın projeyi 8 ana başlık altında açıkladı. Sürdürülebilir şehircilik ilkelerine uygun bir kalkınma modeliyle hareket edeceklerini belirten Ünlüce, “Bu şehri afetlere dirençli bir hale getireceğiz. Tarımsal anlamda destekleyip güçlendireceğiz. Sosyal ve kültürel her alanın önünü açacağız. Turizmi merkezden kırsala kaydırarak konaklamalı turizmin önünü açacağız” diye konuştu.

“Şehri demir ağlarla öreceğiz”

Kentin mevcut mimari yapılanma gerçeğini ve bireysel araç sayısındaki hızlı artışı göz önünde tutarak hazırladıkları ulaşım vizyonuyla şehrin her noktasını daha ulaşılabilir bir hale getirmeyi hedeflediklerini aktaran Ünlüce, “Yepyeni ulaşım vizyonuyla yola çıkacağız. Şehrimizin kanayan yarası haline gelen mevcut çevre yolundaki trafik kaosunu hafifletmek amacıyla bu yola alternatif ‘Kuzey - Güney Kuşak Çevre Yolu’ile kent içi ulaşımını rahatlacağız. Bireysel araç kullanımından ziyade toplu taşıma kullanımını teşvik eden elektrikli otobüs sayısını artıran, bisiklet yollarını çoğaltan, trafik akışını iyileştiren akıllı şehircilik projelerimiz hazır. Bisikletli ulaşım ağı, Eskartplus, Abonman Kart, ulaşımda park et- devam et, yeni katlı otoparklar ile kentte yepyeni bir ulaşım vizyonu yaratacağız. Mevcut Estram hatlarına başta Eskişehir Teknik Üniversitesi olmak üzere yeni hatlar ekleyeceğiz. Bu şehri demir ağlarla öreceğiz” dedi.

“Geleceği planlı ve dirençli bir Eskişehir için çalışacağız”

Şehirdeki kentsel dönüşüme dikkat çeken ve sosyal konut alanında yapılacak çalışmaları anlatan Ayşe Ünlüce, Kentsel Dönüşüm Stratejik Eylem Planı çerçevesinde başta Fevzi Çakmak, Yeşiltepe ve Huzur mahalleleri olmak üzere imar düzenlemesine ihtiyacı olan bölgelerde vatandaşlarla uzlaşı içinde imar uygulamaları yapacaklarının altını çizdi. Gündoğdu mahallesinde bin 500 yeni konut inşa edecekleri bilgisini paylaşan Ünlüce, organize sanayi bölgesinde istihdam edilen çalışanların konut ihtiyaçlarına yönelik, 75. Yıl mahallesinde mülkiyeti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan arsalarda sosyal konut projeleri gerçekleştireceklerinin altını çizdi. Her mahallenin cazibe merkezi olması için yeni projeler hayata geçireceklerini söyleyen Ayşe Ünlüce, “Tepebaşı ilçesinde, çevre dostu Küçük Sanayi Sitesi kuracağız. Köprübaşı’nın çehresini değiştirecek olan Porsuk Kentsel Dönüşüm projeleriyle ve Çukur Çarşı meydan düzenlemesi ile şehrimize yeni bir cazibe merkezi kazandıracağız. Kurtuluş Pazar Market Projesi ile de alışveriş alanlarımızın konforunu ve güvenini arttıracağız. Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi ile her türlü afet durumunda koordinasyon ve lojistik hizmetlerini etkin bir şekilde sağlayacak, afetlere daha da hazır bir şehir olacağız” açıklamasında bulundu.

Kırsal çok yönlü kalkınacak

Kırsal kalkınma vizyonuyla ilçelerde yaşayanların ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Ünlüce, tarımsal ürünleri çeşitlendiren, yerel ürünleri değerlendiren, kırsal turizmi teşvik eden ve kırsal altyapıyı iyileştiren kırsal nüfusun yaşam kalitesini artıran projeleri hayata geçireceklerini vurguladı. Bu çerçevede kuracağkları Eskişehir Tarım ve Gıda İşletme Şirketi ile yerinde üretimi destekleyeceklerini belirten Ünlüce, “Akpınar mahallesinde inşa edeceğimiz 80 bin metrekarelik Bitkisel ve Hayvansal Üretim Merkezi ile kırsala desteğimizi sürdüreceğiz. Ayrıca Halk Et Entegre Tesisi ve Mezbaha ile hayvancılığı modern hale getireceğiz. Çiftçilerimizi modern tarımla buluşturan vizyon projelerimiz sayesinde tüm ilçelerimize Selektör Tesisi, Toprak Analiz Laboratuvarı, İleri Teknoloji ile İlaçlama, Organik Gübre Tesisi, Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri, Halk Bakliyat, Meyve ve Sebze Kurutma Tesisi, Sözleşmeli Çiçekçilik, İpek Köyü, Yem Fabrikası gibi tesisler kurarak ilçedeki tarıma can suyu olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Sosyal ve adil kent vizyonumuz ile adalet, eşitlik ilkeleri ile huzur içinde bir Eskişehir olmaya devam edeceğiz” diyen Ayşe Ünlüce, “Sivil Toplum Merkezleri Yerleşkesi, Kıdemliler Yaşam Merkezi ve Emek Lokali, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sektörel Eğitim Merkezi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Uzaktan Eğitim Merkezi, Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi, Yeni Aşevi oluşturarak kentimizdeki kadınlarımıza, çocuklarımıza, engelli vatandaşlarımızla eşit şartlarda yaşayacağız” dedi.

Çevre ve iklim değişikliğine uyumlu projeler

Atıktan türetilmiş Yakıt Tesisi, Güneş Enerji Santralleri, Yeşil Enerki Kooperatifi, Yeni Atıksu Arıtma Tesisi kuracaklarını ifade eden Ayşe Ünlüce, elektronik kartlı su sayaçlarında da yeni bir döneme gideceklerini söyledi. Ünlüce, “Elektronik kartlı su sayaçlarında yeni teknolojik uygulamalarla daha fonksiyonel ve kullanıcı dostu hale getireceğiz. Abonelerin hayatını kolaylaştırmak adına mobil uygulamalar geliştireceğiz. ESKİ su yönetiminde sürdürülebilirliği, verimliliği ve erişilebilirliği ön planda tutarak, abonelerimize sunduğumuz hizmet kalitesini artıracağız” dedi. Sakarya Projesi’ne dikkat çeken Ayşe Ünlüce, “Porsuk Barajı’na alternatif olarak DSİ ile işbirliği yaparak Sakarbaşı projesini hayata geçireceğiz. Şebekeye vermekte olduğumuz suyu, herhangi bir kirliliğe maruz kalmayan, ekonomik bir arıtma sistemi aracılığıyla temiz su sağlama potansiyeline sahip Sakarbaşı kaynaklarından temin edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sağlıklı Kent Vizyonu ile, tüm vatandaşlarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığını önceliklendirmeyi hedeflediklerini belirten Ayşe Ünlüce, “Yeni Kapalı Spor Salonları, Eskişehir’e Motokros Pisti, İki Yeni Kapalı Yüzme Havuzu, Spor Kompleksi, Aura Park, E-Spor Merkezi, Mobil Spor, Enerjisi Yüksek Gençlere Aktif Park, Kano Eğitim Merkezi, Aktif Yaşam Parkı, Gelenek Parkı, Spor Parkı, Şehit Yakınları ve Gazilerimize Özel Sosyal Tesis kurarak temiz hava, geniş yeşil alanlar, sağlıklı yaşam için gerekli altyapıların geliştirilmesi ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız” dedi.

“Eskişehir’in turizmini, kültürünü ve sanatını yaygınlaştırmak için turizmde atağa geçiyoruz”

Eskişehir’in her yıl ağırladığı milyonlarca turisti ilçelere de yaymak istediklerini söyleyen Ayşe Ünlüce, “Sevgi ve hoşgörünün Eskişehir’den tüm dünyaya yayılan simgesi Yunus Emre’nin adıyla uluslararası nitelikte bir kültür sanat festivali başlatacağız. Yunus Emre mahallesinde, mahalleye adını veren Yunus Emre’ye yakışır bir kültür merkezi ve müze inşa edeceğiz. Seyitgazi ve Han ilçelerinin kesiştiği noktada ‘Frigya Turizm Merkezi’ kuracağız. Frig kültürü ve tarihini tüm dünyaya duyuracağız. Şehir merkezimiz başta olmak üzere doğa harikası ilçelerimiz; Mihalıççık, Han ve Sarıcakaya’da Çadır ve Karavan Park alanları oluşturacağız. Bu sayede yerli ve yabancı turistlerle, tüm doğa severlere yeni alanlar açacağız. Turizmi dijital ortamda da yaşatacağız. Tüm misafirler ve Eskişehirliler için Turizm Portalı ve Mobil Uygulamasını hayata geçireceğiz” dedi.

Gençlik Merkezi, Öğrenci Konukevi, Öğrenci Lokantası, Sosyal Kütüphane, şehre yayılan ücretsiz internet gibi öğrenci kenti Eskişehir’e yakışacak projelere imza atacaklarını aktaran Ayşe Ünlüce, şu ifadeleri kullandı: “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yarınlara daha donanımlı hazırlanması amacıyla Teknoloji ve İnovasyon Merkezi projemizi hayata geçireceğiz. Bu sayede Girişimci gençlerimiz için paylaşımlı ofisler, toplantı salonları, atölyeler, etkinlik alanları olan yeni bir merkez kuracağız. Dijital vizyon projemiz olan ‘Eskişehir Veri Merkezi’ ile şehrin dijitalleşmesine öncülük edeceğiz. Modern ve güvenli teknik alt yapısı ile veri depolama çözümü sunacağız.”