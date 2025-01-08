Eskişehir’in 2024’te havacılık sanayi ihracatı 514 milyon dolar oldu

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2024 yılı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir’den 1 milyar 577 milyon dolarlık toplam ihracat gerçekleştirildiği belirten ve sektörel bazdaki ihracatın durumunu değerlendiren Başkan Nadir Küpeli, “Dünyadaki zorlu ekonomik koşullara rağmen ihracatımızdaki artış sürüyor. Özellikle bizim için büyük önem arz eden gelişmiş ülkelerdeki hedef pazarlarımızda yaşanan durgunluktan etkilen sekte, ülke olarak ihracatımızı arttırmaya devam ediyoruz. Özellikle yüksek teknoloji alanındaki en zorlu alan olan havacılık ve savunma sanayi alanında Eskişehir sanayisinin ihracatı artmaya devam ediyor” dedi.

İhracatımız yüzde 18 artışla 514 milyon dolar oldu

Havacılık ve savunma sanayisindeki ihracat artışına dikkat çeken Başkan Küpeli, “TİM verilerine göre 2023 yılında 436 milyon dolar olan havacılık ve savunma sanayi ihracatımız 2024 yılında yüzde 18 artışla 514 milyon dolara çıktı. Bu rakam yıllık toplam ihracatımızın %33’ünün havacılık sektöründen yapıldığını gösteriyor. Havacılık sektöründeki kuruluşlarımız dünyanın önde gelen en büyük sivil ve askeri havacılık firmalarına başarıyla üretim yapmaya devam ediyorlar. Her geçen yıl hem ihracatımız artıyor hem de üretilen parça ve iş sayısı büyük bir hızla artıyor. Eskişehir’deki özellikle havacılık sanayiindeki gelişmiş ana ve yan sanayi ilişkisi, nitelikli ve kalifiye işgücü, gelişmiş makine ve ekipman alt yapısı, eğitim kurumlarının varlığı bu alandaki yeni yatırımlar konusunda Eskişehir’in öne çıkmasında büyük rol oynuyor” diye konuştu.

Yüksek teknolojiye öncelik tanıyoruz

Eskişehir’in havacılık ve savunma sanayisinde en fazla ihracat yapan 3’üncü il olduğunu söyleyen Başkan Küpeli, “Eskişehir, havacılık ve savunma sanayiinde ülkemizde en çok ihracat yapan iller olan Ankara ve İstanbul’dan sonra üçüncü ilimiz olarak sıralamada yer alıyor. Bu üç ilimiz Türkiye’nin savunma sanayi ve havacılık sektöründeki toplam ihracatının %90’ını gerçekleştiriyorlar. Eskişehir OSB’ye havacılık ve savunma sanayi alanında yatırım yapmak isteyen, yüksek teknoloji getiren firmalarla görüşmelerimiz sürüyor ve onlara her zaman öncelik tanıyoruz. İhracattaki ve yeni yatırımlardaki artış temposunun bu şekilde devam etmesi durumunda 2030 yılında Eskişehir’den yılda en az 1 milyar dolarlık havacılık ve savunma sanayi ürünü ihracatının gerçekleştirileceğini öngörmekteyiz” dedi.



