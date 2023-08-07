'Eskişehir’in 38 bin konuta ihtiyacı var'

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de son zamanlarda sürekli tartışılan konuların başında konut açığı sorunu geliyor. Kentteki sanayi büyüdükçe gerek şehirde çalışanlar gerekse göç edenler için yeni konut alanlarının oluşturulması ihtiyacı doğuyor. Sanayisi hızla büyüyen Eskişehir’de sanayi sektöründe çalışan 100 bini aşkın Eskişehirlinin konut ve barınma ihtiyacına perspektif oluşturmak amacıyla bir rapor hazırladıklarını açıklayan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, kentte kısa vadede 38 binin üzerinde ilave konuta ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

“Topluma Dönük Eskişehir Sanayi Odası / Eskişehir Konut ve Barınma Sorunu Üzerine” başlıklı raporla ilgili açıklamalarda bulunan Kesikbaş, “Yaptığımız araştırma Eskişehir’in kısa vadede 38 binin üzerinde ilave konut ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra Eskişehir’de ortalama konut satış ve kiralama bedellerinin Ankara, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Bilecik illerinin çok üstünde olduğunu da gösteriyor. Sorunların sözlü olarak dile getirilmesi, ancak sonradan unutulması belki de bizim en büyük eksiğimiz. ESO olarak tüm ihtiyaç ve taleplerimizi, incelikle hazırladığımız kapsamlı raporlarla kamuoyunun gündemine taşımaya devam edeceğiz” dedi. Kesikbaş, “Sanayi sektörünü sadece iş insanlarından ibaret olan bir tabaka olarak tanımlamak son derece yanlış. Sanayileşme; toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, ileri teknolojiyi kullanarak halkın tüm ihtiyaçlarını karşılayan, işsizliği önleyen ve toplumun refah seviyesini yükselten en önemli vasıta. Bugün Eskişehir’de yaşayan insanların üçte biri geçimini sanayi sektöründen sağlıyorsa, bu insanların temel ihtiyaç ve sorunlarını ortaya koymak, gündeme taşımak ve çözüm önerileri üretmek de bizim en büyük görevimiz” değerlendirmesinde bulundu.

“Afet riski taşıyan konut dokusu dönüştürülmeli”

Eskişehir’de sadece belirli merkezlerde yapılaşmaya ağırlık verilmesinin birçok soruna neden olduğunu söyleyen Celalettin Kesikbaş, şehirdeki tek merkezli büyümenin ulaşım maliyetlerinin yanı sıra, teknik altyapı ve trafik sorunlarını da beraberinde getirdiğini kaydetti.

Eskişehir’de tek merkezli, niteliksiz ve afet riski taşıyan yoğun konut dokusunun dönüşümünün sağlanması gerektiğini vurgulayan Kesikbaş, bunun için yeni ve alternatif kent merkezleri ve örnek yaşam alanlarının oluşturulması beklendiğinin altını çizdi.

“Yeni imar planı için işbirliği yapılmalı”

Eskişehir’de yaşanan konut ve trafik sıkıntılarını çözmesi beklenen imar planlamalarının yıllardır uygulamaya geçirilemediğini ifade eden Celalettin Kesikbaş, “Özellikle Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra yaşanan göç dalgası ile kentteki nüfusun artmasıyla kiralık veya satılık ev bulmanın zorlaştığı, her geçen gün yoğunlaşan trafiğin işkence haline geldiği görülüyor. Eskişehir’de kentsel konut alanlarının yaklaşık üçte ikisi riskli bölgelerde yer alıyor. İmar alanlarının genişletilmemesi ve arsa üretilememesi sebebiyle meydana gelen sorunlar ve çevre yolunun kent için artık yetersiz kalmasından dolayı yaşanan yoğun trafik ile bunun neden olduğu kazalar her gün yüz binlerce insanı etkiler hale geldi. Bu noktada, imar planlamasında yaşanan problemlerin ortadan kaldırılması için, ilgili tüm kurum ve kuruluşların, şehirde yaşayan insanların refahı adına, uzlaşı ve iş birliğine gitmesi gerekiyor” dedi.