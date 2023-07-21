'Eskişehir’in çok acil çevre yolu ve demiryolu bağlantısına ihtiyacı var'

ESKİŞEHİR

Eskişehir’e gelen teşvikli yatırımların artmaya devam ettiğini aktaran Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, son açıklanan mayıs ayı teşvikli yatırımlar verilerine göre Eskişehir’de 975 milyon liralık 23 yeni yatırıma teşvik belgesi düzenlendiği bilgisini paylaştı. Bu yatırımların 568 milyon liralık kısmının imalat sanayi yatırımlarından oluştuğunu söyleyen Küpeli, sadece mayıs ayındaki yatırımların 300 kişiye yeni iş imkânı sağlayacağının altını çizdi. Eskişehir’de 2023 yılının ilk 5 ayında teşvikli yatırımların sayısının 118’e, toplam tutarının ise 4 milyar 800 milyon liraya ulaştığını kaydeden Küpeli, “Bu yatırımlarla 2 bin kişiye yeni iş imkânı sağlanacaktır. 2022 yılının aynı döneminde teşvikli yatırım sayısı 60, yatırım tutarı ise 3 milyar 900 milyon liraydı. Bu yıl belge sayısında yüzde 97, yatırım tutarında ise yüzde 23’lük bir artış görülüyor” dedi.

Yatırımcılara 1 milyon metrekarelik alan açacak

Yerli ve yabancı yatırımcıların özellikle imalat sanayi ve enerji alanında ciddi yatırımlar yaptıklarını paylaşan Nadir Küpeli, “EOSB olarak yılın ilk 6 ayında 31 yeni yatırımcıya 450 bin metrekare yer tahsis ettik. Muhtemelen sene sonuna kadar 1 milyon metrekareye yakın bir araziyi yatırımcıların hizmetine sunmuş olacağız. Biz bu kadar hızla büyürken, ne yazık ki ulaşım altyapımız bizimle aynı hızda gitmedi. Hep gündeme getiriyoruz, sürekli tüm bakanlarımıza konunun önemini, hem Eskişehir’e hem de bölge ekonomisine sağlayacağı katkıyı iletiyoruz. Eskişehir’in trafiğini rahatlatacak kuzey ve güney çevre yollarının yapımı konusunun hızla gündeme alınmasını bekliyoruz. Eskişehir’e çok acilen yeni çevre yolları lazım” diye konuştu.

EOSB’nin demiryoluna bağlantısı konusunda da aynı durumun geçerli olduğunu vurgulayan Küpeli, sözlerine şöyle devam etti: “Eskişehir bu yatırımları yıllardır bekliyor ve hak ediyor. Sanayimiz kendi gücü ve azmiyle büyümeye devam ediyor. Devletimizden tek isteğimiz bize istediğimiz kalite ve standartlarda ulaşım ve lojistik altyapısı sağlaması. Bugün 4 milyar dolara ulaşan ihracatımız, zamanında bu yatırımlar yapılmış olsaydı daha da yüksek rakamlara çıkabilirdi. Yollar ve bağlantılar bir an önce yapılırsa sonuçta kazanan yine devletimiz ve ülkemiz olacaktır. Biz ne kadar çok üretir ve satarsak, bu ülke o kadar zengin olacaktır.”