Eskişehir'in geleceği için güç birliği

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

Başkan Ünlüce, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ile bir araya gelirken, görüşmeye ESO Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Korkmaz, Bülent Ayva, Serdar Uğur Yalçın Nilay Güneş Erdemir, Ahmet Özdemirel ve Emre Sarar da katıldı.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Şehrimizin sanayi, ekonomi ve kalkınma vizyonuna yönelik iş birliği ve ortak hedeflerin ele alındığı bu nazik ziyaret için teşekkür ederiz.” dedi. Başkan Ayşe Ünlüce ise Eskişehir’in sanayi potansiyelini ve üretim gücünü artırmaya yönelik çalışmalar üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, ev sahipliği için Kesikbaş ve yönetimine teşekkür etti.

ESO ziyaretinin ardından Başkan Ünlüce ve beraberindeki heyet, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ile bir araya geldi. Ziyarete Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Zeydan, Yavuz Ayva, Hamza Tınas, Samet Özkaya, Denetim Kurulu Üyeleri Erol Öz ve Hasan Hakan Bayar ile Bölge Müdürü Erhan Tatar da katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren EOSB Başkanı Nadir Küpeli, “2026 Eskişehir Yılı’nın, kentimizin marka değerini güçlendirecek; sanayi, kültür ve yaşam kalitesini bir arada yükseltecek önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Eskişehir OSB olarak bu vizyona katkı sunmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen görüşmelerde Başkan Ayşe Ünlüce, yıl boyunca hayata geçirilmesi planlanan projeler, kent vizyonu ile Eskişehir’in sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunacak çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ziyaretlerde ayrıca “2026 Eskişehir Yılı” kapsamında planlanan projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.