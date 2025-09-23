Eskişehir’in geleceği için güçlü adım

Eskişehir/Ekonomi

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Eskişehir Konseyi’nin ilk buluşmasına; AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Eskişehir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Özgür Alp ve Eskişehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hasan Öztürk ile AK Parti İl Başkan Yardımcısı Burçin Acar katıldı.

Eskişehir’i çok daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, şehrin ekonomisine yön veren kurumların yer aldığı Eskişehir Konseyi’nin, şehrin sorunlarına çözüm bulmak adına ortak akıl ve iş birliğiyle hareket edeceğini, bu sayede Eskişehir’in gelişim ve büyüme sürecine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Eskişehir için tarihi bir adım atıldığını aktaran Başkan Küpeli, “Eskişehir için tarihi bir adım atıyoruz. Konsey sayesinde şehrimizin tüm dinamikleri tek çatı altında toplanarak, ortak akıl ve iş birliğiyle hareket edecek. Ulaşım, havaalanı seferleri, tren seferlerinin sayısının arttırılması, trenlerde Eskişehir yolcularına daha fazla kontenjan ayrılması, serbest bölge, kalkınma faaliyetleri, yeni yatırımlar ve finansman imkanlarının genişletilmesi gibi kritik başlıklarda alınacak kararlar, Eskişehir’in geleceğini şekillendirecek. Bizler de şehrin önde gelen kurumları olarak elimizi taşın altına koymaya ve Eskişehir’in büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz. En önemlisi ise, bu konsey birlik ve dayanışma ruhunun en somut göstergesidir. Hep birlikte hareket ederek Eskişehir’i çok daha güçlü bir geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

Kalkınma anlamında Eskişehir, Türkiye’ye örnek model olacak

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ise yeni kurulan Eskişehir Konseyi'nin kentin ortak akıl ve iş birliği mekanizmasını güçlendirerek, Eskişehir’in ekonomik ve sosyal alanlarda daha hızlı büyümesine katkı sağlamayı hedeflediğini aktardı. Albayrak, “Bugün burada atılan adım, yalnızca bir toplantı değil, Eskişehir’in geleceğine yön verecek güçlü bir başlangıçtır. Şehrimizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını tek tek masaya yatırarak, çözüm odaklı politikalar üretmeyi amaçlıyoruz. Konseyin en büyük avantajı, farklı kurum ve kuruluşların deneyimlerini, bilgi birikimlerini ve vizyonlarını aynı masada buluşturmasıdır. Bu sayede hem ortak projeler geliştirecek hem de şehrimizin potansiyelini en verimli şekilde kullanacağız. Amacımız Eskişehir’i sadece bölgesinde değil, Türkiye genelinde de örnek bir kalkınma modeli haline getirmektir” ifadelerini kullandı.

Eskişehir’in sanayi ve üretim gücünü artırmak adına önemsiyoruz

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Eskişehir’in sanayi ve üretim gücünü artırmak, yeni yatırımların önünü açmak ve ihracatı daha da büyütmek için bu konseyin önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Ortak akılla hareket ederek şehrimizin sanayi vizyonunu daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ise, “Şehrimizin kalkınması sadece büyük yatırımlarla değil, küçük esnaf ve sanatkârların güçlenmesiyle de mümkündür. Konsey, esnafımızın sorunlarının çözümüne de katkı sağlayacak ve onların sesini daha güçlü duyuracaktır” diye konuştu.

Şehrimizin potansiyelini üst düzeye taşıyacağız

Eskişehir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Özgür Alp, “Eskişehir ticaretinin büyümesi, yatırımcıların önünü açacak politikaların hayata geçirilmesi ve yeni fırsatların değerlendirilmesi için bu iş birliği çok kıymetli. Konsey ile birlikte şehrimizin ekonomik dinamizmini artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hasan Öztürk ise, “Tarım ve gıda sektörü Eskişehir’in en önemli dinamiklerinden biridir. Konsey çalışmalarında bu alanı da öncelikli gündeme alarak, üreticimizin ve çiftçimizin yanında olacağız. Böylece şehrimizin tarımsal potansiyelini en üst düzeye çıkaracağız” şeklinde konuştu.