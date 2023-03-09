Eskişehir’in ihracatı artarak devam ediyor

ESKİŞEHİR - Merkezi Eskişehir’de olan firmaların 2023 Şubat ayında 112,9 milyon dolar ihracat yaptığını belirten Kesikbaş, “Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ihracatımız 190 milyon dolar seviyelerindeydi. Bu yıl ise ilk iki ayda 218 milyon dolara ulaştık. En yoğun ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise ABD, Fransa ve Almanya oldu” bilgisini paylaştı.



Depremlerin ihracat üzerinde etkisi büyük

Ülkemizi yasa boğan depremlerin ihracata etkisi hakkında açıklamada bulunan Kesikbaş şu bilgileri verdi: “2022 yılındaki ihracat rekorlarından sonra 2023 yılına da yükselişle başlayan ülkemizin ihracatı, 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinden olumsuz etkilendi. Nitekim şubat ayı ihracatında yüzde 6,4’lük bir azalış görüldü. Bu azalışta deprem felaketinden kaynaklı sebeplerle birlikte dış talebin nispeten zayıf seyri ve avro-dolar paritesinin düşük gerçekleşmesi gibi farklı konular da etkili oldu.”