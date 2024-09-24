Eskişehir’in ilk halk lokantası açıldı

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentin ilk halk lokantasını hizmete aldı. Eskişehirlilerin ucuz, hijyenik, kaliteli ve lezzetli yemeğe ulaşımı için hayata geçirilen Halk Lokantası, Taşbaşı Çarşısı Eski Nikah Salonu’nda hafta içi her gün 12.00 ile 15.00 saatleri arasında hizmet verecek. 4 çeşit yemek 65 liradan satılacağı lokantada, günlük yaklaşık 1000 kişilik yemek verilecek.

Yemek standının arkasına geçen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Halk Lokantası’nın ilk gününde vatandaşlara çorba, et kavurma, pilav ve meyveden oluşan menüyü servis etti. Verdiği bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Ünlüce, “Bugün ilk Halk Lokantamızı Eskişehir’de açıyoruz. İkinci Halk Lokantamız ise Ekim ayında Kent Park içinde açılmış olacak. Bizim burada amacımız dar gelirli vatandaşımızın sağlıklı yemeğe erişimini sağlayabilmek. İsterdik ki hiç bunlara gerek kalmasın ama esnafımıza zarar vermeyecek şekilde, yemek sayısını sınırlı tutarak Eskişehirli hemşehrilerimize hizmet vermek istedik” diye konuştu.

Emeklilere yönelik de planları olduğundan bahseden Ünlüce, “Yandaki kuyumcular çarşısının üst katını çok yakında Emekli Lokali olarak hizmete alacağız. Yaşam Parkımızı ise Ekim ya da Kasım aylarında açacağız. Yaşam Parkı’mızın içinde de yine emeklilerimize ilişkin hem atölye alanlarının hem de lokalin olduğu bir binamız olacak. Bu şekilde hizmetimize devam edeceğiz” dedi.