Eskişehirli iş adamı Selahattin Kaya son yolculuğuna uğurlandı

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Selka Şirketler Grubu'nun kurucularından ve yönetim ekibinin önemli isimlerinden Yenal, Mert ve Selkan Kaya’nın babaları Selahattin Kaya vefatı Eskişehir’de derin bir üzüntüyle karşılandı.

Selahattin Kaya, Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Asri mezarlıktaki Aile mezarlığında toprağa verildi. Kaya’nın cenazesine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Organize Sanayi Odası Başkanı Nadir Küpeli, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, eski devlet bakanlarından Bahattin Şeker ile çok sayıda iş insanı, siyasetçi ve vatandaşlar katıldı.

Selahattin Kaya kimdir?

Selka Şirketler Grubu kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kaya 1972 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 1973-1976 yılları arasında TRT ve İller Bankası’nda Kontrol Mühendisi olarak çalıştı. Bu görevinden ayrıldıktan sonra 1976 yılında Selka İnşaat firmasını kurdu. Küçük bir ofiste başlayan ticari faaliyetine, 1990 yılına kadar sahış firması olarak, özellikle alt yapı ve resmi bina inşaatlarında 51 ayrı taahhüdü başarı ile tamamladı. Selahattin Kaya, 1990’lı yıllarda Eskişehir ile hazır betonu tanıştıran kişi olarak da biliniyordu.