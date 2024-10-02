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Eskişehirli öğrencilere Amerika diploması fırsatı

Özel Çağdaş Okulları ve Providence Country Day School arasında Amerika Çift Diploma Programı lansmanı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
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Eskişehirli öğrencilere Amerika diploması fırsatı
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ESKİŞEHİR

Özel Çağdaş Okulları ve Providence Country Day School arasında Amerika Çift Diploma Programı lansmanı velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Hudson Global Scholars Business Development Director Matthew Benton, The Head of International Marketing Sylvia Pryor ve Türkiye Temsilcisi Yıldıray Karaarslan’ın katılımıyla gerçekleşen lansmanda; öğrenci ve veliler Amerika Çift Diploma programı hakkında bilgilendirildi.

Öğrencilerin geleceği için büyük şans

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin dahil olabildiği program hakkında konuşan Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı (ESBAV) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yavuz Tuna, Eskişehir’in 30 yılı aşkın süredir yenilikçi eğitimde öne çıkan okulu ile Amerika’nın 100 yılı aşkın süredir köklü mirasa sahip okulunun güçlerini birleştirdiğini söyledi. Program sayesinde Eskişehirli öğrenciler aynı zamanda hem Türkiye hem de Amerika diploması alarak mezun olabileceğini söyleyen Tuna, bunun öğrencilerin geleceği için büyük bir şans olduğunun altını çizdi.

Lansman, Amerika Çift Diploma programına dahil olan öğrenci ve velilerin deneyimlerini aktarmasının ardından soru- cevap bölümü ile sona erdi.

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