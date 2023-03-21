Eskişehirli sanayici sürdürülebilir üretim ortamı istiyor

Abdullah SÖNMEZ



ESKİŞEHİR - Hazırladıkları raporun dünya, Türkiye ve Eskişehir özelinde yaşanmakta olan ekonomik gelişmeleri, beklentileri ve çözüm önerilerini içerdiğini belirten ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, raporda Eskişehir sanayisinin geleceğine yön verecek talep ve sorunların yer aldığını aktardı. Eskişehirli sanayicilerin tüm zorlu koşullar altında üretmeye, istihdama, ihracata ve yatırıma devam ettiğini açıklayan Kesikbaş, raporun Cumhuriyetin 100. yılının ekonomik zaferle taçlandırılması ümidiyle hazırlandığını söyledi.

Türkiye’nin ve dünyanın alışık olmadığı, daha önce görülmemiş ekonomik problemlerin tecrübe edildiği bir dönemden geçtiğini belirten Kesikbaş, “Bu ortamda iş dünyamızın rekabetçi kalması, üretimini artırması, istihdam potansiyelini yükseltmesi ve ihracatını yeni rekorlara taşıyabilmesi için gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyor.

Bu anlamda güven ortamının yaratılması, milli üretim ve kalkınmaya destek olunması büyüm önem taşıyor. Dışarıda hammadde ve lojistik; içeride kur, faiz ve enflasyon sorunlarıyla boğuşulan bir dönemin ardında iş dünyasının 2023’de öncelikli beklentisi istikrar ve güven ortamının oluşturulmasıdır. Belirsizliklerin ortadan kalktığı, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir üretim ortamında sanayicilerimizin yeni rekorlara imza atmaya devam edecektir” diye konuştu.

Üç ana sorun tespit edildi

Raporda pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve son olarak deprem felaketi sürecinde ağırlıklı olarak yaşanan ve önümüzdeki dönemde çözüm bekleyen 3 ana sorun alanı tespit edildiğini vurgulayan Kesikbaş, “Bu üç ana sorun arasında hammadde, ara mamul ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlar, enflasyonist ortam nedeniyle düşük öngörülebilirlik ve kurlarda yaşanan oynaklık ile Eskişehir sanayisi için kritik öneme sahip stratejik projelerin tamamlanmaması yer aldı” dedi.

“Rasyonel büyüme stratejileri geliştirmeliyiz”

Ekonomik beklentiler, finansmana erişim, alt yapı, ihracat, nitelikli insan kaynağı ve mevzuat olmak üzer altı ana başlık altında toplanan sorun ve çözüm önerilerinin yer aldığı raporda Eskişehir sanayisi için bir gelecek vizyonu çizmeye çalıştıklarını açıklayan Kesikbaş, “Rapora katkıda bulunan üreticilerin görüşleri dahilinde, küresel ekonomide büyüme trendinin azalan bir eğilim içinde olduğu ve resesyon beklentileri gözlemlendiği belirtildi.

Risklerin arttığı, finansal koşulların sıkılaştığı bir küresel ekonomide ülkeler, firmalarının nasıl daha hızlı büyüyebileceği üzerine stratejiler geliştirmeliler. Bu bağlamda raporda, yurtiçi ekonomik görünümün 2023 yılında daha istikrarlı olması için ekonomi yönetimi tarafından piyasadaki ana beklentilerin güçlü iletişim, güven ve fiyat istikrarının tesis edilmesi koşullarıyla sağlanması gerektiğinin altı çizildi” diye konuştu.

“Projeler için somut adımlar atılmalı”

Kesikbaş, raporda geniş kapsamlı yer verilen çözüm önerilerini ise şu şekilde açıkladı: “Rekabetçiliğin sağlanması ve ihracatın aksamadan devam edebilmesi için yeni finansman ve satın alma yöntemleri sağlanmalıdır. Fiyat istikrarı için perakende sektörü başta olmak üzere hizmet ve tarım bağlantılı iş alanları desteklenmelidir. Uzun vadeli yatırım ve ihracat kredileri devreye alınmalıdır. İthalata olan bağımlılık azaltılmalıdır.

Üretimin en önemli girdilerinden olan enerjinin sübvanse edilmesi gerekmektedir. Eskişehir sanayisi için yıllardır konuşulan, ancak somut adımlar atılmayan Hasanbey Lojistik merkezi, EOSB – Gemlik ve Körfez Limanları demiryolu bağlantısı, kuzey – güney çevre yolları, URAYSİM Projesi, Eskişehir TeknoVadi Projesi, sanayi bölgelerine hafif raylı sistemlerle toplu taşıma, Eskişehir Serbest Bölgesi ve Raylı Sistemler başta olmak üzere İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projelerinin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir.”