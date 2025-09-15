Eskişehirli sanayiciler aile pikniğinde buluştu

Eskişehir/Ekonomi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen ve Oda üyesi firmaların aileleriyle bir araya geldiği geleneksel ESO Aile Şenliği’nin beşincisi, bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Sanayi camiası içinde dayanışmayı ve sosyal bağları güçlendirmeyi amaçlayan etkinlik, yoğun katılım ve keyifli anlara sahne oldu.

Sabah saatlerinde başlayan etkinlikte, üyeler ve aileleri sıcak bir atmosferde buluşarak birlikte vakit geçirme imkânı buldu. 1500’den fazla kişinin katılım gösterdiği şenlikte, çocuklara yönelik etkinlikler, ikramlar ve çekilişler renkli görüntülere sahne oldu.

“Ailelerimizin desteği her şeyden değerli”

Etkinlikte konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Aile Şenliği artık ESO’nun gelenekselleşmiş buluşmalarından biri oldu. İş dünyasının yoğun temposunun dışında ailelerimizle bir arada olmak, bizler için en değerli fırsatlardan biri. Ailelerimizin desteği olmadan sanayicilerimizin yükünü taşımak mümkün değil. Bu etkinlik, birbirimizi daha iyi tanımamıza, bağlarımızı güçlendirmemize ve çocuklarımızın da sanayi camiamızla kaynaşmasına katkı sağlıyor.” dedi.

Vali Aksoy'dan Tebrik

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da ESO’nun uluslararası başarısına dikkat çekerek, “Avustralya’da düzenlenen Dünya Odalar Yarışması’nda elde ettiğiniz başarıdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Böyle bir gururu ülkemize ve şehrimize kazandırmanız bizler için onur verici. Bugün burada ailelerinizle bir arada olmanız, iş dünyasında yakaladığınız başarının temelinde güçlü aile bağlarının olduğunu da gösteriyor.” ifadelerini kullandı.