Eskişehirli sanayiciler ESO’nun aile şenliğinde buluştu

ESKİŞEHİR

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Aile Şenliği Kahvaltısı"nda ESO üyeleri aileleriyle birlikte yer alarak zorlu geçen üretim sürecinde stres atma imkanı buldu.

Etkinlikte konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, birlik ve beraberlik içinde olduklarını belirterek, "Özellikle ailelerimizin bir arada ve paylaşım içinde olmasını çok önemsiyoruz. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz etkinliğimizin aslında 5'incisi gerçekleştiriyor olacaktık. O günleri de yine birlikte ve özveriyle, üretimin gücüyle atlattık. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Ekim ayının sonuna doğru Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurullarımızla ilgili seçimler olacak. O yüzden ailelerimizi ve gençlerimizi bu tip güzel organizasyonların içerisinde olmaya davet ediyorum. Hem kadın girişimcilere hem de genç girişimcilere buradan bu kurullara kayıt yaptırmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

Kahvaltıda açıklamalarda bulunan Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun da etkinliğin değerini vurgulayarak, "Sizler sadece Eskişehirimiz için değil ülkemizin ekonomisinin kalkınması için de canla başla üretim yapan sanayicilerimizsiniz ve ailelerisiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Sizin başarınız ülkemizin başarısıdır" şeklinde konuştu.

ESO Meclis Başkanı Süha Özbay, etkinliğin her yıl daha profesyonel hale geldiğini belirterek, "Önümüzdeki yıl daha da iyi olacağına inanıyorum" dedi. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ise etkinliğin bu yıl daha profesyonelce yapıldığını ve birlik beraberlik tablosu oluşturduğunu ifade etti.