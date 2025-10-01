Eskişehirli sanayiciler Özeçoğlu’nun düğününde buluştu

Genç çiftin nikâhını Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce kıydı. Genç çiftin hikah şahitliğini ise Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş yaptı.

İş ve siyaset çevreleri katıldı

OSB Yaşampark tesislerinde gerçekleştirilen düğün törenine EOSB Başkanı Nadir Küpeli’nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, MHP İl Başkanı İsmail Candemir ile şehrin tanınmış ve önde gelen isimleri ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Funda Arar büyüledi

Eğlenceli anların yaşandığı gecede genç çift tüm konukları ile tek tek ilgilendi. Gecede konuklar ünlü sanatçı Funda Arar’ın büyüleyici performansıyla coşku dolu dakikalar yaşadı. Davetliler, Arar’ın sevilen şarkılarına hep birlikte eşlik ederek unutulmaz bir düğün gecesi yaşadı.