Eskişehirli sanayiciler Özeçoğlu’nun düğününde buluştu

Eskişehir’in tanınmış sanayicilerinden Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu’nun oğlu Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Çağrı Özeçoğlu yaşamını Avukat Özge Canko ile birleştirdi.

Eskişehirli sanayiciler Özeçoğlu’nun düğününde buluştu
Genç sanayici Çağrı Özeçoğlu yaşamını Avukat Özge Canko ile birleştirdi. Çiftin nikahını Başkan Ünlüce kıydı
Genç çiftin nikâhını Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce kıydı. Genç çiftin  hikah şahitliğini ise Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş yaptı.

Eskişehirli sanayiciler Özeçoğlu’nun düğününde buluştu - Resim : 1

İş ve siyaset çevreleri katıldı

OSB Yaşampark tesislerinde gerçekleştirilen düğün törenine EOSB Başkanı Nadir Küpeli’nin yanı sıra  AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, MHP İl Başkanı İsmail Candemir ile şehrin tanınmış ve önde gelen isimleri ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Funda Arar büyüledi

Eğlenceli anların yaşandığı  gecede genç çift tüm konukları ile tek tek ilgilendi. Gecede konuklar ünlü sanatçı Funda Arar’ın büyüleyici performansıyla coşku dolu dakikalar yaşadı. Davetliler, Arar’ın sevilen şarkılarına  hep birlikte eşlik ederek unutulmaz bir düğün gecesi yaşadı.

