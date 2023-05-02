ESO Başkanı Kesikbaş: “İhracat hedeflerimiz için kadınlar üretime katılmalı”

Abdullah SÖNMEZ



ESKİŞEHİR - Yatırım, işletme ve entelektüel sermaye yetersizliğinin ihracatçı sektörlerin işini zorlaştırdığını belirterek sanayide kadın istihdamının kritik önemine dikkat çeken Eskişehir Sanayi Odası(ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, kadınların istihdama katılımını hızlandıracak devlet politikaları oluşturulması çağrısında bulundu.

Ürün tedariğinde yabancının Türkiye’ye olan talebinin devam ettiği, sanayicilerin de yatırım ve büyüme iştahının canlı olduğunu vurgulayan ESO Başkanı Kesikbaş, istihdam açığına yönelik görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Bugün fabrikalarımızda çalıştıracak personel bulamıyoruz. Genç kadın ya da erkek nüfusun çalışmak istemediğini görüyoruz. Üniversite mezunu mavi yakalılar istihdama katılmıyor. İhracatı 254 milyar dolardan 300 milyar dolara çıkarmak istediğimizde istihdamı da artırmamız gerekiyor. Türkiye’de kadın çalışan sayısı yaklaşık %25 ilen sanayide bu oran %18. Kadının üretime katılması hem ülkemiz hem de ihracatçı sektörler açısından çok önemli. Bu durumda kadınlar, yeni iş gücü kaynağı olarak sanayide bu açığı kapatabilir. Tüm sosyal olanakları ile kadın istihdamının önünü açacak devlet politikaları oluşturulmalı.” dedi.

Türkiye’de hala emek yoğun üretimin söz konusu olduğunu ve ölçek ekonomisinin istenen seviyelere gelemediğinin altını çizen Kesikbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Otomasyona hızlı bir giriş yapamadık ve dijital dönüşümü gerçekleştirmiş firmalarımızın sayısı fazla değil. İhracatta 300 milyar dolarlık ihracat için yatırım dahi yapsak, ölçeği yakalayacak insan kaynağından yoksunuz. Kadının üretime katılmasını destekleyecek devlet politikalarına ihtiyaç artıyor” dedi.

Yatırım yapmak isteyen sanayici finansmana takılıyor

Türkiye’de sanayicinin yatırım kararı vermesini engelleyen nedenlerin başında öngörülebilirlik ve finansmana erişimin geldiğini vurgulayan Celalettin Kesikbaş, görüşlerini şöyle dile getirdi:“Bu yatırımcı ekosistemini bozuyor. Odamızın yaptığı ankete katılan firmalarımızın %98’i yatırım kredisine ulaşamadığını belirtmiş. Üyelerimizin %95’i yani 1000 şirketin 950’si son 20 yılda kurulmuş genç işletmeler ve yeniden yatırım için yeterli rezervleri yok. Ayrıca düşük faiz ve uzun vadeli kredilerle girişimcilik ekosistemine de destek verilerek gençlerin sıfırdan iş hayatına girişi de kolaylaştırılmalı”

“Motivasyonumuz ihracat”

“En büyük motivasyonumuz ihracat” diyerek sözlerini sürdüren Kesikbaş, “İhracat müşterisi bulduğu sürece sanayicinin yatırım iştahı devam ediyor. İhracat rakamlarında yüzde 4 büyüme var. Pandemi zamanında Çin’den ürün tedariği yapanların önemli bir kısmı tekrar Çin’e döndü ancak ikinci ve üçüncü tedarikçilerini Türkiye’den buluyor. Lojistik olarak yakın olması nedeniyle pahalı da olsa Türkiye’den yüzde 20 – 25’lik oranda satın almalar devam ediyor.

Avrupa’nın Türkiye’den yana tereddüdü yok. Yaşanan depreme rağmen ihracat geliri fena bir rakam değil. Bu rakam yurtdışının Türk firmalarına ne kadar güvendiğini gösteren bir durum. Eskişehir’de firmalarımız çok önemli bir kısmı kendini uluslararası literatüre göre hazırlamış durumda. Çevreye uyumlu fabrikalarda, otomasyonundan yönetime, kurumsal iletişimden insan kaynakları ve dijital dönüşüme kadar diğer illere göre 3-4 aşama öndeyiz. Bunda ABD, AB ülkeleri ile çalışmamızın etkisi yüksek” şeklinde konuştu.



“Eskişehir, geleceğin raylı sistemler merkezi olmalı”

Eskişehir ekonomisine yönelik açıklamasında ilin birçok sektörde iddiası olduğunu vurgulayan Kesikbaş, “Eskişehir’in geleceğin raylı sistemler merkezi olması gerekiyor. URAYSİM projesinin varlığı çok önemli. TÜRASAŞ, vagon imalatı yapan firmalarla, yan sanayisinin gelişmiş yapısı ve demiryolu kültürünün olması Eskişehir’in bu konumunu destekliyor.

Bu nedenle Eskişehir, hızlı tren setlerinin, vagonların lokomotiflerin üretildiği bir merkez olması gerekiyor. ESO olarak bunu da kendimize görev edindik. Türkiye’de böyle bir yatırım yapılacaksa adres Eskişehir olmalı. Otomotiv denince akla Kocaeli, savunma ve havacılıkta Ankara geliyorsa raylı sistemlerde de akla Eskişehir gelmeli. Beyaz eşya, metal, makine, ambalaj, geri dönüşüm, gıda ve seramik sektörlerimiz oldukça iyi. Ciddi bir motor teknolojisi TEI ile burada gelişiyor. Eskişehir, öncü sektörleri ile geniş bir üretim yelpazesine sahip”dedi.



”İhracatı artırmak ve tabana yaymak asil görevimiz”



ESO’un ihracatı artırmak ve tabana yayılması noktasında önemli bir görev üstlendiğini kaydeden Kesikbaş,”Bu öncelikli vizyonumuz bu. Düzinelerce proje yapıyoruz. Bütçemizin önemli bir kısmını eğitim ve ihracata ayırıyoruz. B2B toplantılarından, eğitim, altyapı, iletişim, fuar organizasyonundan ihracatın geliştirilmesine kadar firmalarımıza yol açmaya devam ediyoruz. Sertifikasyon süreçlerinden finansmana kadar şirketlerimizi ihracata hazırlamak asil görevimiz.

Mesleki eğitim merkezimizde ara elaman yetiştiriyoruz. Yeni nesil mesleklerin eğitimini veriyoruz. İşin eğitim kısmına odaklanmış durumdayız. E-ticaret, marketing, satış aktiviteleri gibi eğitimler veren bir işletme okulu gibiyiz. 2022’de girişimcilik ekosistemi, aile şirketlerindeki yönetimsel eğitimler, şirketlerin kurumsal yapısıyla ilgili konularda yaklaşık 4 bin kişiye çoğu MBA programları olmak üzere eğitimler verdik. Model fabrika haline getirdiğimiz mesleki eğitim merkezimizde, şirketlerin verimliliğini artıracak çalışmalar yapıyoruz” dedi.