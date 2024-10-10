ESO Başkanı Kesikbaş: Üçüz dönüşüm ile büyüyeceğiz

ESKİŞEHİR

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüm olarak adlandırdığımız bu yaklaşım, sanayinin çevresel etkilerini azaltırken, teknolojik yenilikleri kullanarak verimliliği artıracak ve toplumsal faydayı ön planda tutacak bir model. İhracatımızın artması, sanayimizin uzun vadede daha rekabetçi ve dayanıklı bir yapıya kavuşması için üçüz dönüşüm odağında çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Eskişehir sanayisinin önemli bir ivme sergilediğini belirten Kesikbaş, “Son yıllarda özellikle havacılık, savunma, raylı sistemler ve beyaz eşya imalatı gibi sektörlerde ciddi kabiliyetler kazanılmıştır. Ülkemizin ve Eskişehir’in kalkınmasında stratejik öneme sahip olan bu sektörlere kent olarak sahip çıkmamız ve desteklememiz son derece kritik. Bu sektörlerin varlığını Eskişehir için bir şans ve avantaj olarak değerlendiriyoruz. İhracatımız içindeki ileri teknoloji seviyesini, dolayısıyla ihracatımızın kilogram değerini yukarıya taşıyabilmek için bu sektörlere şehrin tüm aktörleri olarak sahip çıkmalıyız. Ancak sektörel uzmanlaşma ve uluslararasılaşma ile Eskişehir sanayisini ve gelir seviyesini büyütebilir, şehrimizi bir marka haline getirebiliriz” dedi.

En önemli ihtiyaç nitelikli insan kaynağı

Kentin en önemli ihtiyaçlarının başında nitelikli insan kaynağı konusunun geldiğini açıklayan Kesikbaş, “Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (ESO-Akademi), Eskişehir sanayisinin nitelikli eleman sıkıntısını çözmek için hizmet vermeye devam ediyor. Amacımız Eskişehir sanayisinin talep ettiği niteliklerde ve kalifiyede insan kaynağını yetiştirmek ve endüstriye kazandırmak. Bunun için ciddi bir yatırım gerçekleştirdik. İşsiz gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla mesleki eğitimlere derhal başladık. Hedefimiz kademeli olarak yıllık en az 2 bin kişiyi eğitmek. Genç istihdamına çok önem veriyoruz ve bu alanda BEBKA ile ortak çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.