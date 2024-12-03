ESO Başkanı Kesikbaş: "Üretim, istihdam ve ihracat dinamikleri korunmalı"

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması gerektiğine vurgu yapan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bu yönde yaptığı çağrıya destek verdi.

Hisarcıklıoğlu’nun “Piyasalardaki durgunluğun kalıcı hale gelmemesi ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması ile mümkün olabilir.” değerlendirmesine atıfta bulunan ESO Başkanı Kesikbaş, “Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,1 büyürken, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 daraldı. Sanayide yıllık yüzde 2,2'lik bir küçülme var. Artan üretim maliyetleri sanayi üretimimize ve ihracat hacmimize olumsuz yansımakta. Bu noktada, tüm sektörlerde mevcut istihdam destekleri korunmalı, maliyetlerdeki artışa neden olabilecek ve enflasyonla mücadeleye olumsuz yansıyacak adımlarda dikkatli olunmalı, imalat alanındaki sektörlere ek destekler verilerek üretimin yurtdışına kaymasının önüne geçilmeli.” dedi.

KOBİ'ler desteklenmeli

Finansmana erişim kanallarında sıkıntılar yaşayan KOBİ’lerin ayakta tutulması gerektiğini söyleyen Kesikbaş, “Bu sayede ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesine katkı sağlanacaktır. Ayrıca ekonomiye yönelik alınacak tüm kararlarda, iktisadi faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin ve sektörlerin küresel rekabet gücünün zarar görmemesine azami dikkat gösterilmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerini sürdüren Başkan Kesikbaş, “TOBB Başkanımızın da ifade ettiği gibi şimdi el birliği, akıl birliği ile kamu ve özel sektörün eşgüdüm içinde daha çok çalışma zamanı. Unutulmaması gerekir ki ülkemizin en önemli kaynağı ve kaldıraç gücü üretimdir, ve üretimden asla taviz verilmemelidir” dedi