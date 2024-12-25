ESO Başkanı Kesikbaş: “Yeşil altyapı ve sürdürülebilir dönüşüm şart”

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Kentsel dönüşüm konusunun, asrın felaketi depremlerle önemini bir kez daha ortaya koyan bir olgu olarak karşımızda durduğunu aktaran Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Ancak tüm tartışmalar ve yaşananlar gösterdi ki modern kentleşmenin temel stratejilerinden biri olan kentsel dönüşümün, yalnızca yapıların yıkılıp yeniden inşa edilmesi değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artıran ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir dönüşüm hareketi olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Diğer yandan kentsel dönüşümün temelinde eski ve riskli yapıların yenilenmesi, altyapının iyileştirilmesi, sosyal hizmetlerin artırılması ve çevre dostu projelerin hayata geçirilmesi gibi geniş bir yelpaze bulunmakta. Projelerin temel amacı, güvenli ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmanın yanı sıra, sosyal adaleti sağlamak ve ekonomik canlılığı desteklemek. Ancak bu hedeflere ulaşmak, çok sayıda paydaşın iş birliğini ve kapsamlı bir planlama sürecini gerektirmekte” diye konuştu.

ESO olarak hazırladıkları “Eskişehir Konut ve Barınma Sorunları Raporu”nun bu alanda önemli tespit ve öneriler içerdiğini dile getiren Kesikbaş, “Bu rapor, Eskişehir Sanayi Odası’nın topluma dönük bir sivil toplum örgütü olma vizyonu çerçevesinde, Eskişehir’de yaşayan ve geçimini sanayi sektöründen sağlayan 100.000’in üzerindeki Eskişehirlinin konut ve barınma ihtiyacına perspektif oluşturulması amacıyla hazırlandı” dedi.

Afet riski taşıyan konut dokusu dönüşmeli

Eskişehir’de yaşayan insanların üçte birinin geçimini sanayi sektöründen sağladığına dikkat çeken Kesikbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Bu insanların temel ihtiyaç ve sorunlarını ortaya koymak, gündeme taşımak ve çözüm önerileri üretmek de önemli bir görev. Eskişehir’de sadece belirli merkezlerde yapılaşmaya ağırlık verilmesi ve alternatif merkez kademelenmeleri oluşturulmamış olması, kent merkezini gitgide mekânsal kaliteden uzaklaştırmakta. Tek merkezli bir kent gelişimi ulaşım maliyetlerinin yanı sıra, teknik altyapı ve trafik sorunlarını da beraberinde getirmekte. Eskişehir'de tek merkezli, niteliksiz ve afet riski taşıyan yoğun konut dokusunun dönüşümünün sağlanması gerekmekte. Bunun için yeni ve alternatif kent merkezleri önerilmesi ve örnek yaşam alanlarının oluşturulması beklenmekte.”

Dönüşüm sürecinin özellikle depreme karşı dayanıklılığı artırmak açısından hayati önem taşıdığının altını çizen Kesikbaş, “Eskişehir gibi deprem riski yüksek bölgelerde, eski ve dayanıksız binaların yenilenmesi, can ve mal kaybını en aza indirmek için bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Aynı zamanda, şehrimizin hızla büyümesiyle birlikte altyapı sorunları, trafik sıkışıklığı ve çevresel kirlilik gibi sorunlar ortaya çıkmakta, bu da kentsel dönüşüm projelerinin önemini daha da artırmakta” dedi.

Yeşil alanların azalması öncelikli sorun olarak ele alınmalı

Geçtiğimiz aylarda hazırladıkları “Eskişehir İl Merkezinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehir Programı Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Raporu”nda mevcut durumu ortaya koyduklarını belirten Celalettin Kesikbaş, “Kentsel dönüşümün çevresel sürdürülebilirlik açısından nasıl gerçekleştirilebileceğini Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimimiz oldukça titiz bir çalışma ile belirlemişti. Eskişehir’in mevcut durum analizinin; su, enerji, atık yönetimi ve arazi kullanımı gibi temel alanlarda önemli iyileştirme fırsatları sunduğunu görmekteyiz. Örneğin, plansız yapılaşma ve hızlı şehirleşme nedeniyle yeşil alanların azalması, kentsel dönüşüm projeleriyle ele alınması gereken öncelikli sorunlardan biri. Diğer yandan Eskişehir’in arazi kullanımı, plansız genişleme ve sanayi bölgelerinin şehir merkezine yakın konumlanması gibi çevresel baskılar yaratmakta. Kentsel dönüşüm stratejileri kapsamında, yeşil altyapı projelerinin uygulanması ve açık alanların korunması gerekmekte. Bu hem ekolojik dengeyi destekleyecek hem de şehir sakinlerinin yaşam kalitesini artıracaktır” açıklamasında bulundu.

Eskişehir’in atık yönetimi ve su arıtma altyapısının sürdürülebilirlik açısından güçlendirilmesi gereken temel unsurlar olarak öne çıktığına vurgu yapan Kesikbaş, “Geri dönüşüm tesislerinin yaygınlaştırılması ve su yönetim sistemlerinin modernize edilmesi, çevresel baskıların azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Şehirde enerji tüketimi ve ulaşım altyapısı, kentsel dönüşümün ana odak noktalarından. Yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji verimli binaların inşası, enerji tasarrufu sağlarken karbon emisyonlarını da azaltacaktır” diye konuştu.

Kapsamlı projeler geliştirilmeli

Eskişehir’in Yeşil Şehirler Programı kapsamında değerlendirilmesinin, kentsel dönüşüm sürecinde uygulanabilir stratejiler sunduğunu belirten Celalettin Kesikbaş, “Arazi kullanımından enerji verimliliğine, atık yönetiminden su kaynaklarının korunmasına kadar pek çok alanda kapsamlı projeler geliştirilmeli ve toplumsal katılım teşvik edilmeli. Böylece, Eskişehir hem çevresel hem de sosyal açıdan sürdürülebilir bir geleceğe doğru adımlarla ilerleyebilir” ifadelerini kullandı.