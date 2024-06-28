ESO Başkanı Kesikbaş’tan öğrencilere meslek lisesi tercih çağrısı

ESKİŞEHİR - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarının 28 Haziran’da açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin tercih heyecanı yaşadığını belirten Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, meslek liselerinin önemine vurgu yaptı.

Kesikbaş, "Gençlerimiz, eğitim ve öğretim hayatlarının en kritik aşamalarından birinde. Lise tercihi, gençlerimizin kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamalarının yanı sıra iş hayatına da bir adım önde başlamalarında kilit rol oynayacak" diye konuştu.

Meslek liselerinin gelecekte gençlere söz sahibi olma fırsatı sunduğunu ifade eden Kesikbaş, "Sanayi, ihracat, teknoloji ve hizmet sektörleri ile büyüyoruz. Tercihlerinde meslek liselerine de yer verenler, bu alanlarda en çok ihtiyaç duyulan güç haline geldiler" dedi.

Meslek liselerinde yeni bir dönemin başladığını aktaran Celalettin Kesikbaş, işsizlikten daha önemli bir sorun olan mesleksizliği aşmak için çalıştıklarını söyledi. Kesikbaş, "Meslek liselerimiz ile uyumlu çalışıyoruz. Liselerimiz günün şartlarına göre eğitimler veriyor. Bazı meslek liselerimizin yönetiminde de iş insanlarımız var. Müfredat, sanayinin ve mesleklerin kritik ihtiyaçları doğrultusunda, burada okuyan gençlerimizin hayata bakış açılarını genişleterek oluşturuluyor" ifadelerini kullandı.