ESO, Dünya Odalar Yarışması’nda dünyanın en iyi üç odasından biri oldu

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, yarışma sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Dünyadaki tüm Odalar için en üst lig olarak kabul edilen Dünya Odalar Yarışması’nda Eskişehir’i ve ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu ödül, Odamızın yenilikçi vizyonunun, üyelerimizden aldığımız gücün ve çalışanlarımızın özverili emeklerinin uluslararası alanda taçlanmış halidir. Böyle bir ödüle layık görülmek bizler için onur olduğu kadar daha büyük sorumluluk da yüklüyor. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve toplumsal dönüşüm alanlarında yürüttüğümüz çalışmalar hız kesmeden devam edecek. Üyelerimizle birlikte Eskişehir’i ve ülkemizi küresel ölçekte daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.”

Eskişehir Sanayi Odası’nın bu başarısının, şehrin sanayi vizyonunu dünyaya tanıttığına dikkat çeken Kesikbaş, "Bu ödül ESO’nun önümüzdeki dönemde de uluslararası projelerde daha güçlü bir şekilde yer alacağının göstergesi oldu. ESO, elde edilen bu dereceyle birlikte Eskişehir’in küresel marka değerini artırma yolunda önemli bir adım daha atmış oldu. Tüm Üyelerimize ve çalışanlarımıza bize göstermiş oldukları destek ve güvenden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.