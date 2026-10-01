ESO/ Kesikbaş: “Birlikte inandık, birlikte başardık"

Eskişehir Sanali Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Ödülleri - Büyük Oda Kategorisi’nde şampiyon olmalarınının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kesikbaş şu görüşlere yer verdi: "

Eskişehir’in emeğini, üretim azmini ve geleceğe olan inancını dünya sahnesinde taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu 27 ülkeyi kapsayan Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu’nun (CACCI) düzenlediği Büyük Oda Yarışması’nda Eskişehir Sanayi Odamız birincilik ödülüne layık görüldü. Ülkemizi ve şehrimizi böylesine önemli bir platformda temsil etmekten büyük gurur duyuyorum.

Bu başarının arkasında, sanayicimizin değişen dünyada güçlü kalması için yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalar var. Model Fabrikamız ve Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimimizle üyelerimizin yeşil ve dijital dönüşümünü destekledik; fabrikalarımızda ölçülebilir kazanımlar elde ettik.

Son dört yılda 100’den fazla firmamıza karbon ayak izi hesaplaması ve sürdürülebilirlik raporlamasında doğrudan destek sağladık. İlk kez Odamızın başlattığı Yeşil Yakalı Akademisi’nde 200’ün üzerinde yeşil yakalı lider yetiştirdik. 50’den fazla üyemizin TÜBİTAK, BEBKA ve Avrupa Birliği’nin yeşil dönüşüm desteklerinden yararlanmasını sağladık.

ESO Model Fabrikamızla 100’ün üzerinde üye firmamızda yalın dönüşüm ve dijital dönüşüm olgunluk analizlerini tamamladık. Yürüttüğümüz çalışmalarla firmalarımızda yüzde 70’in üzerinde verimlilik artışı, yüzde 20’ye varan karbonsuzlaşma başarısı elde ettik

Dünya pazarlarında güçlü bir Eskişehir

Farklı kurumlardan sağladığımız kaynaklarla son dört yılda 4,5 milyon avronun üzerinde bütçeyi üyelerimizin ikiz dönüşümünü hızlandırmak ve rekabetçiliğini güçlendirmek için kullandık. Hem daha verimli ve çevreci üretimin, hem de dünya pazarlarında daha güçlü bir Eskişehir’in önünü açtık.

Bu ödülde sanayicimizin üretim azmi, Meclisimizin güveni ve çalışma arkadaşlarımızın özverisi var. Her birine canı gönülden teşekkür ediyorum. Fabrikalarımızda atılan her adımın, verilen her emeğin uluslararası bir başarıya dönüşmesi bizim için tarifsiz bir mutluluk. Birlikte inandık, birlikte başardık. Bu onur Eskişehir’in, bu gurur hepimizin"