ESO/ Kesikbaş: "Eskişehir sanayisini yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz"

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR



Eskişehir Sanayi Odası, kentin sanayi geleceğini yeniden şekillendirecek Vizyon 2030 çalışmasını kamuoyuyla paylaştı. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, çalışmanın tanıtımında yaptığı konuşmada, Eskişehir sanayisinin gelecek dönemde teknoloji geliştiren, bilgiyi ürüne dönüştüren, yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıran, nitelikli insan kaynağını kentte tutan ve küresel tedarik zincirlerinde daha güçlü yer alan bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Vizyon 2030 kapsamında Eskişehir sanayisinin dönüşümünün yalnızca üretim kapasitesinin artırılmasıyla sınırlı tutulmadığını ifade eden Kesikbaş, yüksek teknoloji, yenilikçilik, nitelikli insan kaynağı, finansmana erişim, ihracat, yeşil dönüşüm ve lojistik altyapının birbirini tamamlayan başlıklar olarak ele alındığını kaydetti. Eskişehir'in sahip olduğu üretim kültürü ve sektörel birikimin yüksek teknoloji odaklı kalkınma için önemli bir avantaj oluşturduğunu vurgulayan Kesikbaş, "Bilgiden Ürüne" başlığı altında üniversite-sanayi-teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesini hedeflediklerini aktardı. Kesikbaş, "Eskişehir'in köklü üretim kültürü, yüksek teknoloji odaklı kalkınma için en büyük avantajımız. Üniversitelerimizde üretilen bilgiyi sanayiye aktaracak mekanizmaları kurmamız şart" dedi.

Bu kapsamda Eskişehir Teknoloji Dönüşüm Platformu, sektörel çözüm masaları, ortak prototipleme ve test merkezi, üniversite-sanayi çözüm sprintleri, uygulamalı araştırma kampüsleri ile sanayi odaklı tez ve araştırma programları gibi yapıların oluşturulmasını önerdiklerini bildiren Kesikbaş, enerji verimli veri merkezleri, teknoloji kampüsleri ve uygulamalı araştırma altyapılarının bu dönüşümün temel unsurları arasında yer alacağını ifade etti.

"Akıllı fabrikalarla üretimde yeni dönem başlıyor"

Vizyon 2030'un önemli başlıklarından birinin dijital üretim olduğunu belirten Kesikbaş, Eskişehir sanayisinde yapay zeka, otomasyon, robotik, veri ve dijital ikiz teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Bu kapsamda "Eskişehir Akıllı Fabrika Uygulama Merkezi" kurulmasını önerdiklerini bildiren Kesikbaş, özellikle KOBİ'lerin yeni üretim teknolojilerini deneyebileceği ve uygulayabileceği ortak bir altyapının oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Kesikbaş, "KOBİ'lerimizin tek başına yapamayacağı dijital dönüşümü, ortak altyapılarla mümkün kılacağız. Akıllı Fabrika Uygulama Merkezi'nde firmalarımız yeni teknolojileri deneyimleyerek üretim süreçlerini dönüştürebilecek" diye konuştu.

KOBİ'lere dijital dönüşüm konusunda rehberlik edecek bir birim, Eskişehir Endüstriyel Veri Merkezi, üretim inovasyon klinikleri ile dijital ikiz ve sanal test merkezinin oluşturulmasını da öneren Kesikbaş, Eskişehir sanayisinin uluslararası rekabet gücünün artırılmasında yeşil dönüşümün belirleyici olacağını ifade etti.

"Yeşil dönüşüm bir fırsat"

Yeşil dönüşümü yalnızca çevresel bir zorunluluk olarak değil, aynı zamanda ihracat kapasitesini ve sanayinin rekabet gücünü artıracak bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kesikbaş, firmaların karbon yönetimi, enerji ve kaynak verimliliği, sürdürülebilirlik raporlaması, döngüsel ekonomi ve yeşil sertifikasyon alanlarında desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu amaçla "Eskişehir Ortak Karbon Yönetim Merkezi" oluşturulmasını öneren Kesikbaş, merkezin firmalara karbon ölçümü, sürdürülebilirlik raporlaması, enerji verimliliği ve yeşil sertifikasyon konularında destek sağlamasının planlandığını bildirdi. Kesikbaş, "Yeşil dönüşüm artık bir tercih değil, zorunluluk. Ancak bu zorunluluğu rekabet avantajına dönüştürebiliriz. Ortak Karbon Yönetim Merkezi ile firmalarımızın sürdürülebilirlik yolculuğunda yanlarında olacağız" dedi.

"Havacılık ve raylı sistemlerde ortak test merkezleri kurulacak"

Eskişehir'in güçlü olduğu havacılık ve raylı sistemler başta olmak üzere ileri teknoloji sektörlerinde uzmanlaşmanın Vizyon 2030'un temel unsurlarından biri olduğunu belirten Kesikbaş, ortak araştırma, mühendislik, prototipleme, doğrulama ve test kapasitesinin geliştirilmesini önerdi. Bu kapsamda "Havacılık ve Raylı Sistemler Mühendislik ve Test Merkezleri" kurulmasını gündeme getiren Kesikbaş, ortak teknolojik altyapının firmaların Ar-Ge, mühendislik ve test maliyetlerini azaltırken yeni ürünlerin geliştirilmesini ve ticarileştirilmesini kolaylaştıracağını ifade etti. Kesikbaş, "Eskişehir, havacılık ve raylı sistemlerde Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri. Ortak test ve mühendislik merkezleriyle bu alandaki rekabet gücümüzü daha da artıracağız" diye konuştu.

İleri teknik seramik, batarya ve enerji depolama teknolojileri, endüstriyel tasarım ve markalı ürünler gibi alanlarda da tematik uzmanlaşma ve mikro kümelenme modellerinin geliştirilmesini hedeflediklerini bildiren Kesikbaş, bu sektörlerdeki firmaların bir araya gelerek ortak Ar-Ge ve üretim kapasitesi oluşturmasının hedeflendiğini söyledi.

"Eskişehir Şehir Fonu ile girişimcilere destek"

Vizyon 2030'un dikkat çeken başlıklarından birinin de finansmana erişim olduğunu belirten Kesikbaş, teknoloji girişimlerini, yenilikçi KOBİ'leri ve stratejik yatırımları destekleyecek "Eskişehir Şehir Fonu"nun hayata geçirilmesini önerdi. Fonun yenilikçi fikirlerin ticarileşmesine, KOBİ'lerin ölçek büyütmesine ve stratejik yatırımların hayata geçirilmesine katkı sağlayacak yeni nesil bir finansman modeli olarak tasarlandığını ifade eden Kesikbaş, "Girişimcilerimizin ve yenilikçi firmalarımızın en büyük sorunu finansmana erişim. Eskişehir Şehir Fonu ile bu sorunu çözmek ve kentimizdeki yenilikçi potansiyeli harekete geçirmek istiyoruz" dedi.

Eskişehir'in küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmesi için yüksek teknoloji odaklı özel bir yatırım alanına ihtiyaç bulunduğunu belirten Kesikbaş, "Eskişehir Yüksek Teknoloji Serbest Bölgesi" kurulmasını önerdi. Yüksek teknoloji üretimi ve ihracat odaklı yatırımlara ev sahipliği yapacak böyle bir bölgenin uluslararası firmalar açısından da çekim merkezi olabileceğini kaydeden Kesikbaş, "Serbest bölgeyle Eskişehir'i uluslararası teknoloji yatırımlarının adresi haline getireceğiz" diye konuştu.

"Lojistik maliyetlerini düşürecek akıllı merkez"

Eskişehir sanayisinin küresel pazarlara erişiminin güçlendirilmesinde lojistik altyapının kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Kesikbaş, sanayi bölgelerini limanlara, demir yollarına, hava yolu ağlarına ve ihracat koridorlarına bağlayacak akıllı lojistik merkezlerinin geliştirilmesini önerdi. "Liman Bağlantılı Akıllı Lojistik Koordinasyon Merkezi" ile sevkiyatların hızlandırılması ve lojistik maliyetlerin düşürülmesinin hedeflendiğini belirten Kesikbaş, Eskişehir'in üretim merkezleriyle küresel pazarlar arasındaki bağlantısının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Kesikbaş, "Eskişehir stratejik konumuyla lojistik açısından büyük avantaja sahip. Bu avantajı akıllı lojistik merkezleriyle daha da güçlendireceğiz" dedi.

Hasan Polatkan Havalimanı'nın uluslararası faaliyetlerle desteklenmesi amacıyla "Havacılık Uygulama ve Yönetim Merkezi" oluşturulmasının da vizyondaki projeler arasında bulunduğunu bildiren Kesikbaş, kentin hava ulaşımı kapasitesinin sanayinin dış pazarlara erişimiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Nitelikli insan kaynağını kentte tutacağız"

Sanayinin dönüşümünün nitelikli insan kaynağı olmadan mümkün olmayacağını belirten Kesikbaş, yeni nesil mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda ESO Yeni Nesil Dual Eğitim Modeli, Eskişehir Mikro Uzmanlık Akademileri, ESO Mobil Sanayi Akademisi ve Sanayide Genç Yetenek Programı gibi projelerin öne çıktığını belirten Kesikbaş, teknoloji şirketleri, araştırma merkezleri ve yaşam alanlarını bir araya getirecek "Eskişehir Teknoloji Yaşam Bölgesi" önerisini de paylaştı. Kesikbaş, "Gençlerimizin ve nitelikli çalışanlarımızın Eskişehir'de kalmasını sağlamazsak, hiçbir dönüşüm projesi başarılı olamaz. Teknoloji Yaşam Bölgesi ile üretimle yaşamı birleştiren bir model kuracağız" diye konuştu.

"İhracatta katma değer odaklı büyüme"

Eskişehir sanayisinin ihracat kapasitesinin artırılmasının yanı sıra ihracatın teknoloji yoğunluğunun yükseltilmesinin hedeflendiğini belirten Kesikbaş, "Havacılık, raylı sistemler ve makine tedarik zinciri ofisleri", "Teknoloji KOBİ'ler İhracat Merkezi", "Eskişehir Teknoloji Markası Programı" ile küresel iş birliği ve ticaret diplomasisi ağının geliştirilmesini önerdi. Firmaların küresel pazarlarda daha görünür ve güçlü hale gelmesini amaçladıklarını kaydeden Kesikbaş, "İhracatı sadece miktar olarak değil, katma değer olarak da büyütmeliyiz. Teknoloji markasıyla Eskişehir'i dünyaya tanıtacağız" dedi.

Dijital ve yeşil dönüşüm, nitelikli iş gücü, uluslararasılaşma, yenilikçilik, finansmana erişim ve güçlü lojistik altyapının gelecek dönemin ana öncelikleri olduğunu ifade eden Kesikbaş, hedefe ulaşılabilmesi için sanayi, üniversite, kamu, yerel yönetimler, girişimciler ve finans kuruluşlarının ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Kesikbaş, "Ortak irade ve kararlı uygulamayla Eskişehir'i Türkiye'nin yenilikçi, sürdürülebilir ve küresel ölçekte rekabetçi teknoloji üretim merkezlerinden biri haline getireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.