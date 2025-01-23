ESO Model Fabrika ile verimlilik ve dijital dönüşümde büyük adım

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Model Fabrika bünyesinde yürütülen Öğren-Dönüş Pilot Uygulaması, Eskişehir Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün Türkiye’de ilk kez bir kamu kurumu olarak katılımıyla tamamlandı. Bunun yanı sıra farklı sektörlerden 5 özel firma da programa dahil oldu. 4 aylık yoğun bir eğitim ve danışmanlık sürecinde, katılımcı firmalar yalın üretim ve verimlilik alanında önemli kazanımlar elde etti.

"Eskişehir, üretimle büyümeye devam edecek"

Toplantının açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Model Fabrika’nın son bir yıl içerisinde 50’den fazla firmaya eğitim verdiğini belirtti. Kesikbaş, şunları söyledi: “Son düzenlenen pilot programda 6 firmamız, 4 ay boyunca yalın üretim ve kaynak verimliliği konularında yoğun bir süreç geçirdi. Bugün, bu sürecin sonucunda elde edilen başarı hikayelerini hep birlikte dinleyeceğiz. Eskişehir, üretimle büyüyen muhteşem bir kent olmaya devam edecek.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Dairesi Başkanı Dr. Yücel Özkara ise konuşmasında programın önemine değinerek, verimliliğin ülke kalkınması açısından kritik bir role sahip olduğunu vurgulayarak, “İsrafı önlemek, zamanı doğru kullanmak ve verimliliği artırmak adına bu program büyük kazanımlar sunuyor. Katılımcı firmalarımızın paylaştığı tecrübeler, diğer firmalara da yol gösterecek nitelikte.” dedi.

Üretkenlik artışı yüzde 200'ü buldu

Açılış konuşmalarının ardından programı başarıyla tamamlayan firma temsilcileri, Yalın Liderler tarafından elde edilen kazanımlar anlatıldı. Firmalarda program sonucuna göre, yüzde 200’e varan üretkenlik artışları, fazla mesai ihtiyacında yüzde 99 azalma ve zamanında teslimat oranlarında yüzde 40 iyileşmeler ile yüzde 50'ye varan makina ekipman verimliliği (OEE) artışı, Model Değişim (setup) sürelerinde yüzde 90 azalma sağlandı ve firmalar üretim alanlarından yüzde 40 tasarruf elde etti.

Toplantıya, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Verimlilik Dairesi Başkanı Dr. Yücel Özkara, ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özdemirel, Mehmet Rallas, Murat Sürel, Meclis Üyeleri Ömer Benli, Bülent Ayva, ESO Model Fabrika Direktörü Sema Şahin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kadir Uysal, sanayici ve iş insanları katıldı. Program sonunda düzenlenen törende, katılımcı firmalara plaket ve katılım belgeleri takdim edildi.