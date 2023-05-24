ESO Speed-Match 2023 başladı

24-25 Mayıs 2023 tarihlerinde Havacılık, Raylı Sistemler ve Otomotiv sektörlerine yönelik etkinlik online olarak gerçekleştirilecek. Havacılık, Raylı Sistemler ve Otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yeni iş bağlantıları kurabilmeleri amacıyla uluslararası katılımla gerçekleştirilen etkinlikte 30 ülkeden 300'den fazla firma katılacak.

Büyük ölçekli şirketler, KOBİ'ler, ilgili kümelenmeler, kamu kurumları, üniversiteler ve AR-GE şirketlerinin katılımlarına açık olan etkinlikte, katılımcılar birebir online toplantılar aracılığıyla iş ve teknoloji ortaklıkları için bir araya gelecek. Geçtiğimiz yıl 31 farklı ülkeden 529 işletmenin katılım sağladığı etkinlikte 1000’in üzerinde ikili iş görüşmesi yapılmıştı. Avrupa’daki havacılık, raylı sistemler ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren iş ağları ve kümelenmeler tarafından da desteklenen Speed-Match 2023 İkili İş Görüşmeleri Etkinliği’ne bu yıl 500’den fazla yerli ve yabancı firmanın katılım sağlaması bekleniyor.