ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi TÜBİTAK mentoru seçildi

ESKİŞEHİR

Proje hakkında bilgi veren Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirmeler sonrası Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi’nin TÜBİTAK 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentorluk Çağrısı kapsamında sanayi kuruluşlarına ve KOBİ’lere Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında mentorluk (yol gösteren) hizmeti vereceğini söyledi. Böylece Yeşil Dönüşüm mevzuatlarına uyum kapsamında gerekliliklerin karşılanması adına firmalara daha çok destek verebileceklerini vurgulayan Kesikbaş, “İhracatımızın artması ve yeni ihracatçılarımızın sahaya inmesi anlamında bu çok önemli bir hizmet olacak. Özellikle ihracatımızın büyük bir kısmının Avrupa ülkelerine çalıştığından böyle bir hizmetin değeri daha da artmakta. Çünkü AB, Yeşil Mutabakat ile çevre ve iklim konularında katı bir tutum sergileyecek ve ticaret anlayışında çok kritik, köklü değişiklikler yapacak. Avrupa pazarının gereklilikleri dikkate alındığında, sürdürülebilirlik odağında yeşil dönüşüm bu yüzden hayati bir önem kazanıyor. Biz de mentorluk hizmeti ile ihracatın önündeki engellerin aşılmasında, çevreye duyarlı üretimin artmasında sanayi kuruluşlarımızın yanında olacağız” dedi.

“Uzman kadromuzla üyelerimizin yanındayız”

TÜBİTAK tarafından firmalara teknik yardım sunmaya hak kazandıklarını belirten ESO Meclis Üyesi ve Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birim Koordinatörü Ömer Benli ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Yeşil teknolojiler alanında güncel teknolojiler için teknoloji danışmanlığı, kapasite ya da durum analizi, mevcut problemlerin tespiti ve çözüm yaklaşımları ile yol haritası hazırlama gibi konularda firmalarımızın yanında olacağız. Onlara çözüm ortaklığı sunacağız. Sanayi işletmelerimizin Yeşil Dönüşüm mevzuatlarına uyum kapsamında gereklilikleri karşılamak üzere alacağı teknik yardım hizmetleri de 1 Nisan 2024 tarihinde başvuruya açılacak 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentorluk Çağrısı ile desteklenecek. Bu noktada uzman kadromuzla onların yanındayız.”