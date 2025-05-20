ESO’da Gençlik Meclisi Rüzgârı Esti

ESKİŞEHİR/EKONOMİM

Meslek lisesi öğrencilerinin temsili meclis oturumu düzenlediği etkinlikte, ESO Meclis Üyeleri ve sanayiciler gençlerle birebir temas kurma fırsatı buldu. Gençler, sanayiye dair hayallerini, eğitim süreçlerinde yaşadıkları zorlukları ve gelecek hedeflerini paylaştı. Sanayiciler ise gençlerin vizyonuna katkı sağlayacak sorular yöneltti, tecrübelerini aktardı. Etkinlik boyunca kuşaklar arası bilgi alışverişi, ilham dolu diyaloglara dönüştü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, gençliğe verdiği önemi şu sözlerle ifade etti:

“Bugün burada yalnızca bir bayramı kutlamıyoruz; aynı zamanda bu ülkenin geleceğini teslim edeceğimiz gençlerle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. 19 Mayıs, gençliğe duyulan güvenin ve geleceğe atılan adımın simgesidir. Meslek liselerinde yetişen bu pırıl pırıl gençler, Eskişehir sanayisinin ve Türkiye’nin üretim gücünü daha da ileriye taşıyacak. ESO olarak gençlerin daima yanındayız, onların sesi olacağız.”

Etkinliğe katılan tüm öğrencilere ESO tarafından özel olarak hazırlanmış Teşekkür Belgeleri takdim edildi. ESO Meclis Üyeleri ile sanayi temsilcileri, gençlerin fikirlerinden ilham aldıklarını ifade ederken, birçok öğrenci, etkinliği; hayatlarında bir dönüm noktası olarak gördüklerini dile getirdi.