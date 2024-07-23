ESO’dan sera gazı doğrulama faaliyetleri için iş birliği

ESKİŞEHİR

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Türkiye’de bir ilk olan uygulama ile çevresel sürdürülebilirlik ve endüstriyel etkilerin yönetimi konusunda önemli bir adım attı.

Bu kapsamda; Türkiye Odalar Borsalar Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. (TOBB MEYBEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş sera gazı doğrulama faaliyetleri için iş birliği protokolü ile ESO, üretim ile ihracatın kurallarını değiştirecek Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı sürecinde Eskişehir ve bölgede yer alan kuruluşların sera gazı emisyon hesaplamalarının doğrulaması konusunda hizmet verecek.

TOBB MEYBEM ile Eskişehir Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü sonrası değerlendirmelerde bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bu protokol, çevresel sürdürülebilirlik ve endüstriyel etkilerin yönetimi konusunda önemli bir adımı temsil etmekte. Başta üyelerimiz olmak üzere bölgemizde yer alan işletmelere vereceğimiz hizmetlerle özel indirimli sera gazı doğrulama faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda sera gazı salımlarının hesaplanması ve doğrulanması konusunda yetkin personel yetiştirilmesi için ortak çalışmalar yürüteceğiz” dedi.

Protokolün sanayi alanında güvenilirlik ve şeffaflığı artırmak adına önemli bir adım olduğunu belirten Kesikbaş, “Karbon ayak izi hesaplaması ve doğrulaması süreçlerinin mutlaka firmalarımıza destek olunması gereken alanlar olduğuna inanıyoruz. ESO olarak üç yılı aşkın süredir zaten karbon ayak izi raporlaması konusunda 40’dan fazla işletmemize yardımcı olduk. Bir sonraki aşamada bu hesaplamaların uluslararası akreditasyona sahip kurumlarca doğrulanması gerekliliği karşımıza çıkıyor. İşte bu noktada TOBB MEYBEM ile yaptığımız protokolle söz konusu ihtiyacı da karşılamış olacağız. Üstelik bunu çok uygun koşullarda üyelerimizle buluşturacağız. Türkiye’de bu hizmeti sağlayacak ilk sanayi odası olmanın gururunu yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Rekabette elimizi güçlendirecek”

Protokol ile ilgili bilgi veren ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli ise “Sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemi vurgulamak için bu iş birliğini çok değerli buluyoruz. Sanayi tesislerimizin sera gazı emisyonlarını doğrulamak ve belgelendirmek hem çevresel etkimizi azaltmamıza hem de uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğimizi artırmamıza yardımcı olacak bir işe imza attık" dedi. Protokolün sanayi tesislerinin sera gazı emisyonlarını doğrulamak ve sertifikalandırmak üzere tasarlandığından bahseden Benli, “Üyelerimizin ve bölgedeki sanayi tesislerinin sera gazı emisyonlarını belgelendirme süreci ihracatımız açısından çok büyük önem taşımakta. Karbon emisyonlarını hesaplayarak bu hesaplamaları akredite olmuş kuruluşlara doğrulatmayan firmalarımız ihracatta önemli engellerle karşılayacaklar. Bu konuda karbon emisyonlarının hesaplanması alanında odamızın ve doğrulama alanında ise akreditasyon sahibi olan TOBB MEYBEM'in yetkinliği büyük önem taşımakta. Bu iş birliği ile sanayi odası üyeleri, karbon emisyonları açısından uluslararası standartlara uygunluklarını kanıtlayabilecekleri güvenilir bir imkan elde edecekler” diye konuştu.