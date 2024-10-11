  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. ESOGÜ Onkoloji Merkezi’ne Sosyal Market açıldı
Takip Et

ESOGÜ Onkoloji Merkezi’ne Sosyal Market açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Servet Bilir Onkoloji Merkezi’nde, KRC Elektromarket Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kıraç’ın girişimiyle ihtiyaç sahiplerinin temel gereksinimlerini karşılayabileceği sosyal market hizmete açıldı. Market, özellikle maddi zorluk çeken hastaların acil ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ESOGÜ Onkoloji Merkezi’ne Sosyal Market açıldı
Takip Et

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde açılan sosyal marketin açılışına Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy ve hayırsever iş insanı Hakan Kıraç katıldı. Açılışın ardından katılımcılar marketi gezerek incelemelerde bulundu.

"Amacımız, insanlara fayda sağlamak"

Hakan Kıraç, sosyal marketin açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin sadece Eskişehir’den değil, çevre illerden de yoğun hasta kabul eden bir hastane olduğunu belirterek şunları söyledi: “Özellikle acil durumlarda buraya gelen hastaların o anki ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sosyal market kurma ihtiyacını gördük. İç çamaşırından çoraba, diş fırçasından tuvalet kağıdına kadar birçok temel ihtiyaç burada ücretsiz olarak sunulacak. Maddi durumu ne olursa olsun, acil bir şekilde hastaneye gelen herkesin ihtiyacını karşılayabileceği bir yer oluşturduk. amacımız sadece insanlara fayda sağlamak."

Bu tür projelerle toplumun dayanışma ruhunu canlı tutmayı hedeflediklerini ifade eden Kıraç, sosyal marketin yanı sıra kimsesiz çocuklara yönelik yardımlar ve ağaç dikme gibi etkinliklerle de topluma katkı sağlamaya devam ettiklerini dile getirdi.

Konya MasterShoes Ayakkabı Moda Fuarı, ikinci kez kapılarını açıyorKonya MasterShoes Ayakkabı Moda Fuarı, ikinci kez kapılarını açıyorŞehirler
Kayseri’de SPK Finansal Okuryazarlık Türkiye Seferberliği programı gerçekleştirildiKayseri’de SPK Finansal Okuryazarlık Türkiye Seferberliği programı gerçekleştirildiŞehirler
Taklit ve tağşişe dikkat! Gerçek lahmacun kaç TL olmalı? Bu fiyatın altındaysa almayın...Taklit ve tağşişe dikkat! Gerçek lahmacun kaç TL olmalı? Bu fiyatın altındaysa almayın...Ekonomi

 

Şehirler
8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali İstanbul’da tanıtıldı: 1.5 milyon ziyaretçi bekleniyor
8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali İstanbul’da tanıtıldı: 1.5 milyon ziyaretçi bekleniyor
8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali İstanbul’da tanıtıldı
8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali İstanbul’da tanıtıldı
Konya MasterShoes Ayakkabı Moda Fuarı, ikinci kez kapılarını açıyor
Konya MasterShoes Ayakkabı Moda Fuarı, ikinci kez kapılarını açıyor
Kayseri’de SPK Finansal Okuryazarlık Türkiye Seferberliği programı gerçekleştirildi
Kayseri’de SPK Finansal Okuryazarlık Türkiye Seferberliği programı gerçekleştirildi
Şakalak Tarım'ın Clever'ı, dünya çiftçilerinden tam not aldı
Şakalak Tarım'ın Clever'ı, dünya çiftçilerinden tam not aldı
Çarşıbaşı, Dubai Çikolatasını dünyaya açtı
Çarşıbaşı, Dubai Çikolatasını dünyaya açtı