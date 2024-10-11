ESOGÜ Onkoloji Merkezi’ne Sosyal Market açıldı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde açılan sosyal marketin açılışına Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy ve hayırsever iş insanı Hakan Kıraç katıldı. Açılışın ardından katılımcılar marketi gezerek incelemelerde bulundu.

"Amacımız, insanlara fayda sağlamak"

Hakan Kıraç, sosyal marketin açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin sadece Eskişehir’den değil, çevre illerden de yoğun hasta kabul eden bir hastane olduğunu belirterek şunları söyledi: “Özellikle acil durumlarda buraya gelen hastaların o anki ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sosyal market kurma ihtiyacını gördük. İç çamaşırından çoraba, diş fırçasından tuvalet kağıdına kadar birçok temel ihtiyaç burada ücretsiz olarak sunulacak. Maddi durumu ne olursa olsun, acil bir şekilde hastaneye gelen herkesin ihtiyacını karşılayabileceği bir yer oluşturduk. amacımız sadece insanlara fayda sağlamak."

Bu tür projelerle toplumun dayanışma ruhunu canlı tutmayı hedeflediklerini ifade eden Kıraç, sosyal marketin yanı sıra kimsesiz çocuklara yönelik yardımlar ve ağaç dikme gibi etkinliklerle de topluma katkı sağlamaya devam ettiklerini dile getirdi.