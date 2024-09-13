ESOK Rally, Odunpazarı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek

ESKİŞEHİR

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından her yıl düzenlenen Odunpazarı ESOK Rallisi, bu yıl Odunpazarı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek. 2010 yılından bu yana organize edilen prestijli yarış, 13-15 Eylül tarihlerinde Odunpazarı’nda düzenlenecek.

Yarışın resmi başlangıcı olan protokol startı, 13 Eylül Cuma günü saat 13.30’da Odunpazarı Meydanı’nda verilecek. Bu sembolik başlangıcın ardından, saat 15.00 itibariyle Kent Ormanı'nda seyirci etabı başlayacak. Yarışlar sona erdiğinde, sporcular ESPARK AVM önünde yer alan finiş noktasına ulaşacak. Burada düzenlenecek olan törenle dereceye giren pilotlara ödülleri takdim edilecek. Finiş çizgisine ulaşan her sporcu, bu zorlu parkurları başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacak. Organizasyon, aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Celal Gülerhan Ralli Kupası’na da puan verecek.

Rallinin ikinci günü 14 Eylül Cumartesi saat 10.00’dan itibaren Petrol Ofisi Maxima (Uluçayır), Remed Assistance (Yukarı Ilıca) ve Espark (Kirazlıçeşme) etapları ikişer geçilmesinden oluşacak. 15 Eylül Pazar saat 09.00’dan itibaren KYK Yapı Kimyasalları (Yukarı Kalabak) ve Banaz (İdris Yayla) etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından, ralli saat 16.00’dan itibaren Espark önünde düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

Etkinlik öncesi ralli aracını deneyimleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Ralli Şampiyonası’nın Eskişehir ayağına Odunpazarı Belediyesi olarak ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Eskişehirlileri ralliyi izlemeye davet eden Başkan Kurt, “Sizleri 13-14-15 Eylül tarihlerinde şehrimizde düzenlenecek olan Odunpazarı ESOK Rallisi'ne davet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu heyecan dolu etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen en seçkin yarış sporcuları hız ve yeteneklerini sergileyecekler. Gelin, hep birlikte bu büyük organizasyona katılalım, hem yarışların keyfini çıkaralım hem de şehrimizin konukseverliğini gösterelim. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel etkinliğe davet ediyor, heyecan dolu bir hafta sonu diliyorum” dedi.