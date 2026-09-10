ESO/Kesikbaş: “Eskişehir’de 30-35 bin sosyal konut ihtiyacı var”

TEMEL AKBAŞ/ESKİŞEHİR

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ile EKONOMİ Gazetesi iş birliğinde, inşaat sektörünün nabzını tutmak ve üyelerin görüşlerini doğrudan almak amacıyla 16. Meslek Grubu’na yönelik Kahvaltılı Sektörel Meslek Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu ve Fatih Düş, ASKON Eskişehir Şube Başkanı Ali Semih Ünlü, MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ile 16. Meslek Grubu üyeleri katıldı. Moderatörlüğünü EKONOMİ Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe’nin üstlendiği toplantıda; sektörün mevcut durumu, firmaların karşılaştığı finansman sorunları, ekonomik gelişmeler ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler masaya yatırıldı.

Kesikbaş: “Barınma sorununa çözüm üretmemiz gerekiyor”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir sanayisinin gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulunurken, kentteki konut ihtiyacına dikkat çekti. Eskişehir’de çalışanların barınma sorununun her geçen gün büyüdüğünü belirten Kesikbaş, “Sanayi eli inşaat birbirine çok bağlı sektörler. "Eskişehir’de yaklaşık 30-35 bin sosyal konut ihtiyacı olduğu net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu durum çalışanlarımız için ciddi bir mağduriyet oluşturuyor. Siyasi, sivil ve sektörel tüm dinamiklerin bir araya gelerek kentin barınma sorununa çözüm üretmesi gerekiyor” diye konuştu.

Hüseyin Gökçe: “Türk müteahhitleri kendi arasında rekabet ediyor”

EKONOMİ Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe, Türkiye’nin uluslararası müteahhitlik alanındaki başarısına rağmen, yurt dışındaki ihalelerde yaşanan rekabet sorunlarına değindi. Uluslararası müteahhitlik listesinde 48 Türk firmasının yer aldığını hatırlatan Gökçe, bu başarının sevindirici olduğunu ancak Türk firmalarının yurt dışında birbirleriyle kıyasıya fiyat rekabetine girdiğini söyledi. Gökçe, "Firmalarımız Türki Cumhuriyetler ve Avrupa gibi bölgelerde aynı ihalelere girerek kendi aralarında kırım yapıyor. Bu noktada bakanlık veya üst kurumsal yapılar düzeyinde yönlendirici bir mekanizmaya ihtiyaç var. Ayrıca Çin'in agresif devlet destekli finansman modelleri ve yurt içi Kamu İhale Kanunu süreçlerindeki aşırı kırım hedefleri, Türk yüklenicilerin kârlılığını baskılıyor "dedi. Gökçe ayrıca, İnşaat Sektörü Güven Endeksi'nin bir yıldır 100 eşik değerinin altında seyrettiğini ve deprem bölgesinde teslim edilecek bağımsız bölüm sayılarına ilişkin veri takibinin önemini hatırlattı.

Ayhan Sezer: “Eskişehir'de müteahhitler cezalandırılıyor”

MHP Eskişehir İl Başkanı ve Sezer Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Sezer, kentsel dönüşüm sürecinde ada bazlı çalışmaların önünün açılması gerektiğini vurgulayarak, Eskişehir’deki bürokratik engellerin sektörü zor durumda bıraktığını söyledi. Yerel yönetimlerdeki ruhsatlandırma ve imar süreçlerinin yavaş işlemesinden dikkat çeken Sezer, Eskişehir'deki bürokratik engellerin yatırımları geciktirdiğini ifade ederek, "Diğer büyükşehirlerde ruhsat ve imar çapı süreçleri çok daha hızlı ilerlerken Eskişehir'de süreçler uzuyor. Yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm mevzuatının sağladığı kolaylıkları sektöre yansıtması ve ada bazlı projeleri teşvik etmesi şarttır. ” diye konuştu.

Öztekin: “İş güvenliği mevzuatı milli sermayeyi cezalandırıyor”

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) mevzuatının saha gerçekleriyle uyumlaştırılması gerektiğini savunan Öztekin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Öztekin, mevcut yasal çerçevenin işverenler üzerindeki yükünü değerlendirdi. Mevzuatın yaklaşım biçimini eleştiren Öztekin, “İş güvenliği kültüründe sorumluluğun sadece işverene yüklenmesi yerine, bireyden ve sahada çalışan personelden başlaması gerekiyor. Avrupa Birliği katılım sürecindeki müzakere başlıkları (chapter) kapsamında yürürlüğe giren ve katı kurallar içeren İSG düzenlemeleri, yerli işletmelerimizin rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir” şeklinde konuştu.

Küresel ölçekteki dev firmalar ile büyük sermayeli yapılar bu yaptırımları göğüsleyebilirken, orta ve küçük ölçekli milli sermayeli şirketlerimiz ciddi yaptırım riskleriyle yüz yüze kaldığına dikkat çeken Öztekin şu değerlendirmelerde bulundu: “ Çalışanın bireysel ihmalinden kaynaklanan ya da kasıtlı gelişen kazalarda dahi tüm hukuki ve cezai sorumluluğun doğrudan firmalara yüklenmesi, sektörü ağır bir risk altında bırakmaktadır. Yasal mevzuatın, üretimi ve işletmelerin sürdürülebilirliğini cezalandıran değil, sahada gerçekçi güvenlik standartlarını oluşturan bir dengeye oturtulması şarttır.”

Ünlü: “Maliyetlerde işçilik kalemi malzemeyi geçti”

ASKON Eskişehir Şube Başkanı ve Ünlü İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Semih Ünlü, inşaat maliyet yapısındaki radikal değişime dikkat çekti. Geçmişte toplam maliyetin %60'ını malzeme, %40'ını işçilik oluştururken güncel hesaplamalarda işçilik payının %55'e yükseldiğini ifade eden Ünlü, taşeron piyasasındaki fiyatlama davranışlarına dikkat çekerek, "Özellikle alt taşeron gruplarının kendi aralarında oluşturduğu gayriresmî fiyat blokları, yapım maliyetlerinde köpük oluşturuyor. Deprem konutları üretim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, sektör paydaşları ve alt yüklenicilerle ortak masa kurup işçilik maliyetlerini makul seviyelere çekmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu

Nuri Karakaya: “Betonun içine kola şişesini müteahhit atmaz”

Karakaya İnşaat Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karakaya, olası afetlerin ardından inşaat sektörüne ve müteahhitlere yönelik haksız ithamlarda bulunulduğunu dile getirdi. Şantiyelerdeki denetim ve uygulama süreçlerinin çok disiplinli bir yapıya sahip olduğunu belirten Karakaya, “Münferit hataların veya sahada denetim dışı oluşan durumların tüm sektöre mal edilmemesi gerekiyor . Bizlere yönelik sürekli suçlama yapılıyor, gördük, betonun içerisinde kola şişesi çıktı. Ya lütfen, hangi müteahhit kola şişesini atar oraya? Göremiyorsun ki onu, kimin attığı belli değil” dedi.