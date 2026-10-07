ESO/Kesikbaş “Eskişehir’in ekonomik potansiyelini büyütmek için bütün gücümüzü ortaya koyacağız.”

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Üyelerin gösterdiği teveccühün sorumluluklarını artırdığını ifade eden Kesikbaş, “İki dönem boyunca üyelerimiz, meslek komitelerimiz, Meclisimiz ve çalışma arkadaşlarımızla önemli başarılara imza attık. ESO’yu ülkemizin öncü Odalarından biri haline birlikte getirdik. Uluslararası başarılarımızda sanayicimizin cesareti ve çalışanlarımızın alın teri var” dedi.

Zorlu koşullara rağmen üretim ve istihdamı sürdüren sanayicilerin şehrin geleceğine güç verdiğini söyleyen Kesikbaş, üyelerin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti. Firmaların dönüşümünü ve rekabet gücünü desteklerken zihniyet dönüşümüne de önem verdiklerini belirtti.

Eskişehir’i teknolojiyle anılan bir sanayi şehri yapacağız

Kesikbaş, yeni dönemin hedeflerini şöyle açıkladı: “Vizyon 2030 doğrultusunda Eskişehir’i, teknoloji dendiğinde akla ilk gelen sanayi şehri haline getirmek için çalışacağız. Üretimi ve ihracatı artırmak, sanayicimizin sorunlarını çözmek ve şehrimizin ekonomik potansiyelini büyütmek için bütün gücümüzü ortaya koyacağız.”

ESO’nun tüm üyelerin ortak çatısı olduğunu vurgulayan Kesikbaş, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşlarla iş birliğini güçlendireceklerini ifade etti.

Seçilen meslek komitesi ve Meclis üyelerine başarılar dileyen Kesikbaş, “Bu şehrin üreten insanlarıyla yol yürümekten gurur duyuyorum. Güveninizi her gün yeniden hak etmek, gençlerimize daha güçlü bir Eskişehir bırakmak için bütün gayretimizle çalışacağız” dedi.

Yeni Dönem meclis üyeleri

Seçimler sonucunda Eskişehir Sanayi Odası Meclisi’nde görev alacak asil üyeler şöyle:

1. Meslek Grubu: Mehmet Rallas, Metin Çekiç.

2. Meslek Grubu: Ömer Benli, Muhsin Akbaş.

3. Meslek Grubu: Güven Erdoğan, Nilay Güneş Erdemir.

4. Meslek Grubu: Riza Zeydan, Serdar Uğur Yalçın.

5. Meslek Grubu: Sinan Özeçoğlu, Didem Ayvacı.

6. Meslek Grubu: Hakan Korkmaz, Gürbüz Yalçın.

7. Meslek Grubu: Halil Evren Şahin, Ercan Tezcan, Emre Tezgören,

8. Meslek Grubu: Ahmet Özdemirel, Furkan Ay, Muharrem Serdar Korkmaz.

9. Meslek Grubu: Bülent Ayva, Emre Ünal

10. Meslek Grubu: Şeref Burak Özaydemir, Hamza Tınas.

11. Meslek Grubu: Celalettin Kesikbaş, Öcal Murat Sürel.

12. Meslek Grubu: Fatih Düş, Süleyman Ünal.

13. Meslek Grubu: Gürhan Albayrak, Fehmi Emre Kıraç.

14. Meslek Grubu: Süha Özbay, Muhittin Ak, Samet Özkaya.

15. Meslek Grubu: Ahmet Arıkan, Özgür Sürücü.

16. Meslek Grubu: Hikmet Çetin, Yunusemre Küpeli, Selkan Kaya.