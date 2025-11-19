ESO’ya AB’den 125 Bin Avroluk Hibe!

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye-AB İş Diyaloğu II (TEBD-II) Hibe Programı” kapsamında, ESO tarafından sunulan “Dirençli KOBİ’ler için İkiz Dönüşüm (TWINSME)” başlıklı proje Avrupa Birliği’nden hibe almaya hak kazandı.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş bu önemli gelişmeyle ilgili yaptığı açıklamada; "Bu başarı, Eskişehir sanayisinin vizyoner ve rekabetçi ruhunun Avrupa nezdinde tescillenmesidir. 125.000 Avro bütçeli ve 15 ay sürecek olan bu proje, KOBİ'lerimizin küresel rekabetteki en büyük zorluğu olan ikiz dönüşüme, yani yeşil ve dijital dönüşüme adaptasyonunu hızlandıracaktır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek 'TWINSME' projesi ile firmalarımızın hem çevresel sürdürülebilirliğini hem de dijital yetkinliklerini en üst seviyeye taşıyacağız."

Eskişehir Sanayisi İkiz Dönüşümde Lider Olacak!

Başkan Kesikbaş, proje ortağı olan Almanya’dan Darmstadt Sanayi Odası ile kurulan güçlü iş birliğine de dikkat çekerek; "Ortağımız Darmstadt Sanayi Odası, Avrupa'daki yeşil ve dijital dönüşüm uygulamalarında önemli bir deneyime sahip. Bu iş birliği sayesinde, Almanya'daki en güncel bilgi ve pratikleri doğrudan ESO üyesi firmalarımıza aktaracağız. Proje kapsamında sunacağımız yoğun eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile KOBİ’lerimiz, yeni AB düzenlemelerine uyum sağlayarak ihracat potansiyellerini artıracak ve rekabet güçlerini kalıcı olarak pekiştirecektir. Eskişehir, ikiz dönüşümde sadece uyum sağlayan değil, aynı zamanda öncü bir sanayi şehri olma yolunda ilerliyor."

ESO Bir Proje Fabrikası Gibi Çalışıyor

"Eskişehir Sanayi Odası, son yıllarda adeta bir proje fabrikasına dönüşmüş durumda. Uluslararası alanda, özellikle Avrupa Birliği başta olmak üzere çeşitli fonları en verimli ve başarılı şekilde kullanarak şehrimize önemli kaynaklar aktarıyoruz. 'TWINSME' projesi de bu vizyonumuzun somut bir göstergesi. Oda olarak, üyelerimizin küresel pazarlara entegrasyonu ve rekabetçiliğimizin artırılması için uluslararası proje deneyimimizi kullanmaya kararlıyız." Başkan Kesikbaş, hibe programına emeği geçen herkese teşekkür ederek, projenin Eskişehir sanayisinin geleceği için hayırlı olmasını diledi.