ESTÜ ve OGÜ Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde ilk 40’da  

Abdullah SÖNMEZ



ESKİŞEHİR - Üniversitelerin yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetlerinin tetiklenmesi ve bu alandaki performanslarının ölçülmesi amacıyla hazırlanan TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2022 Yılı Sonuçları, Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsünde yapılan törenle açıklandı.

Üniversitelerin 2021 yılı verilerine göre “bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği”, “fikri mülkiyet havuzu”, “iş birliği ve etkileşim” ile “ekonomik katkı ve ticarileşme” olmak üzere 4 boyut altında 23 göstergeye göre sıralandığı endekste Eskişehir Teknik Üniversitesi, sıralamaya alınan 50’nin üzerinde öğretim üyesi olan 192 üniversite arasında 22. sırada yer aldı. 1993 yılında kurulan Osmangazi Üniversitesi ise ilk 50 içinde 32.sıraya yerleşti.

ESTÜ’den yapılan açıklamada, “Yeni kurulan bir üniversite olmasına rağmen, elde etmiş olduğu bu başarılı sıralama ile ESTÜ bu alandaki iddiasını sürdürmekte ve yaptığı çalışmalar ile her yıl daha üst sıralara çıkmak için çalışmalarına devam etmektedir” denildi.

11. cisi yapılan bu yılki sıralama, TÜBİTAK öncülüğünde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, TAGEM, TENMAK, TÜBA, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerin de katkılarıyla belirlendi.

Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde BUÜ ve BTÜ İlk 50’de

TÜBİTAK'ın hazırladığı 2022 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde ilk 50 üniversite belirlendi. 192 üniversitenin kıyaslandığı listede Bursa Uludağ Üniversitesi 20., Bursa Teknik Üniversitesi de 44. oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçirilen "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" 2022 sonuçları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katıldığı törende açıklandı. Bursa Uludağ Üniversitesinin 20. olduğu sıralamada, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Türkiye’nin en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesi arasında 44'üncü sırada yer aldı.

Törende konuşan Bakan Mustafa Varank, "Söylenenin aksine üniversitelerimizin insan kaynağı kapasitesi, araştırma altyapıları kapasitesi hamdolsun günden güne gelişiyor. Artık dünya basınında Türk teknoloji girişimcilerinin başarılarıyla ilgili haberler görmek kimse için sürpriz değil. Kalkınma Ajansları eliyle üniversitelerin ve akademisyenlerin bin 327 projesine bugüne kadar 3,3 milyar lira destek sağladık.

Bugün açılışını yaptığımız araştırma merkezleri gibi birçok altyapıyı kalkınma ajanslarımız sayesinde ülkemize kazandırdık. TÜBİTAK, son 5 yılda üniversitelerimizde yürütülen 10 bin 910 projeye 4,4 milyar lira destek verdi. Girişimcilik ekosistemi üniversitelerimizin verdiği katkıyla ciddi bir hamle içerisine girdi. AR-GE harcamalarının GSYH içerisindeki payı biz iktidara geldiğimizde binde 5'lerdeyidi bugün yüzde 1,40'a ulaşmış durumda. Üç kat arttırmış oluyoruz. Araştırmacı sayımız şu anda Türkiye'de 222 bin" diye konuştu.

192 üniversite sıralandı

TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçlarını 11’inci kez açıklayan Bakan Varank, "Endeks, ülkemizin en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesini belirleyerek, üniversitelerarası yapıcı rekabetin artmasına ve inovasyon ekosisteminin gelişmesine katkı sağlıyor.

Bu çalışmada 50'nin üzerinde öğretim üyesi olan 192 üniversiteyi, "bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği", "fikri mülkiyet havuzu", "iş birliği ve etkileşim" ile "ekonomik ve toplumsal katkı" boyutları altında 23 göstergeye göre sıralıyoruz. 11 yıl önce başlayan endeks çalışmaları, bugün başta üniversitelerimiz olmak üzere kamuoyu tarafından merakla beklenen bir sıralamaya dönüştü" dedi.