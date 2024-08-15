ESTÜ ve Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklığıyla test cihazı üretildi

ESKİŞEHİR

Ortaya çıkan ürünün üniversite-lise iş birliğinin en güzel örneği olduğunu aktaran Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, “Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından okulumuzdan talep edilen cihazın tasarımı ve üretimi tamamen Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirildi. Elektrik elektronik teknolojileri, metal teknolojileri ile makine ve tasarım teknolojileri alanındaki öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıyla, A’dan Z’ye özgün bir ürün ortaya koyduk. Bu proje, yalnızca teknik bilgi ve becerinin değil, aynı zamanda iş birliğinin ve takım ruhunun da bir örneğidir. Tüm öğretmenlerimizi ve okul yönetimimizi yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Okul olarak akademik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini ileten Saraç, “Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, üniversitelerimizle olan bu tür iş birliklerini sürdürecek ve akademik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu tür projelerle hem öğrencilerimize hem de akademik dünyaya değer katmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Üniversitelerle olan iş birliklerimiz güçlenecek”

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Seğmen ise üniversite-lise iş birliğiyle geliştirilen bu özgün test cihazının önemine dikkat çekti. Seğmen, "Bu proje, eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin ve yenilikçiliğin mükemmel bir örneğidir. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, bu tür projelerle hem akademik dünyaya hem de endüstriyel alana değer katmayı sürdürecektir. Üniversitelerimizle olan iş birliklerimizi daha da güçlendirerek, eğitim ve teknoloji alanındaki katkılarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Cihaz yeni nesil enerji üreticilerinde önemli bir rol oynayacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Suvacı ise cihazın, özellikle giyilebilir elektronik teknolojileri için geliştirilen yeni nesil enerji üreticilerinde önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Suvacı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Giyilebilir elektronik teknolojilerdeki enerji ihtiyacını şu anda pillerle karşılıyoruz. Ancak hareketlerimizden enerji üreterek pil ömrünü uzatabiliriz. Asıl amacımız, geliştirdiğimiz yeni nesil enerji üreteçleriyle giyilebilir elektronik teknolojilerine katkıda bulunmak ve bataryaları tamamen ortadan kaldırabilmek. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü olarak çok özel tasarımlarımız ve geliştirdiğimiz modüller var. Bu modülleri ölçmemiz gerekiyor. Şu ana kadar elimizle ya da tokmakla üzerine vurarak ölçüm yapıyorduk, ancak ne kadar kuvvet uyguladığımızı bilmiyorduk. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz ile yaptığımız ortak çalışma sonucunda üretilen bu cihaz, bu ölçümleri hassas bir şekilde gerçekleştirebilecek. Cihaz sayesinde, belirli bir basınç altında belirli bir vuruşla ne kadar enerji ürettiğimizi net bir şekilde ölçebileceğiz.”

Özel EOSB MTAL’nin deneyimlerinden yararlanmak istedik

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Seval Kınden ise, cihaz üretiminde Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini aktararak, “Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tecrübelerini ve başarılarını biliyoruz. Bu deneyimden faydalanmak istedik ve ortaya çok başarılı bir ürün çıktı” dedi. Cihazın özellikleri hakkında bilgi veren cihazın frekans ve basınç değişimlerine bağlı olarak modüllerin enerji üretimini standart bir şekilde ölçebildiklerini belirtti. Kınden, “Bu cihaz sayesinde artık modüllerimizi belirli frekans ve basınç aralıklarında test edebileceğiz Cihaz belirli bir frekans aralığında dakikada 20 ile 240 vuruş arasında bir değişkenliği var. Elde edilen ürün sayesinde, modüllerimizi o düzeneğe yerleştirip standart bir şekilde karakterize edebileceğiz. Böylece performansın ne yönde etkilendiğini net bir şekilde değerlendirebileceğiz. Bu anlamda kritik bir süreci tamamlamış olduk” ifadelerinde bulundu.