ESÜHMİB Başkanı Bedri Girit: “Yumurta ihracatında DFİF kesintisi kaldırıldı, sıra kotada”

EKONOMİ / İZMİR

Sofralık yumurta ihracatında kilogram başına uygulanan 1,5 dolarlık (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) DFİF kesintisi kaldırıldı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ESÜHMİB) Başkanı Bedri Girit, kararın ihracatçının üzerindeki mali yükü hafifleterek sektöre rekabet avantajı kazandıracağını belirtti.

24 Temmuz 2025 tarihli ve 32965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile, yumurta ihracatında uygulanan kilogram başına 1,5 dolar tutarındaki DFİF kesintisinin kaldırılmasıyla sektörün önünün açıldığını söyleyen Girit, “Karar, yalnızca bir mali yükün kaldırılması değil; aynı zamanda sektörümüzün önünü açan, ihracatçılarımıza nefes aldıran stratejik bir adım. Sofralık yumurta ihracatımız, özellikle Orta Doğu ve Asya pazarlarında her geçen gün büyüyen bir potansiyele sahip. Ancak kilogram başına uygulanan DFİF kesintisi, ihracatçılarımızın rekabet gücünü sınırlıyor, maliyet yapısını zorluyor ve dış pazarlarda fiyat tutturmalarını güçleştiriyordu. DFİF kesintisinin uygulandığı dönem boyunca geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 60 oranında ihracatta düşüş görüldü. Bu nedenle kesintinin kaldırılması için uzun süredir gerek bakanlıklarımız nezdinde gerekse sektör içi platformlarda yoğun bir şekilde çalıştık” ifadelerini kullandı.

“Kota sistemi de kalkmalı”

Atılan adımın Türk yumurtasını küresel pazardaki konumunu güçlendireceğini vurgulayan Girit, “Bu adım yeni pazarlara açılmamıza da olanak tanıyacaktır. İhracatta eski pazarlarımızı kazanacağımız sisteme dönmek için geçici olarak uygulandığına inandığımız kota sisteminin de kalkmasını talep ediyoruz. Unutmayalım ki normale dönmek Türkiye’yi spotcu piyasadan çıkartıp, şampiyonlar ligine taşır” dedi.

Yumurta ihracatında DFİF kesintisinin kaldırılması ile birlikte, Türk ihracatçısının rekabet gücünün artarak, sektörün daha sürdürülebilir ve kârlı bir yapıya kavuşacağını dile getiren Girit, “Özellikle Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Singapur gibi yoğun talep gelen pazarlarda fiyat tutturma esnekliğinin artmasını, yeni ihracat anlaşmalarının önünün açılmasını bekliyoruz. Bu sürecin başarıyla sonuçlanmasında emeği geçen Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a, bakanlık bürokratlarına, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine, ihracatçılarımızın taleplerini her platformda dillendiren sektör temsilcilerine ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederiz” diye konuştu.