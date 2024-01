Et sektöründen 600 bin başlık besilik sığır ithalatına “şartlı” onay

NURETTİN BAKİ / İZMİR

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Üyesi ve Etçiler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Arman, Türkiye’de besilik sığırlara ihtiyaç olduğunu belirterek, yapılacak ithalatı desteklediklerini söyledi.

Ülkede besilik sığıra sürekli ihtiyaç olduğunu kaydeden Bülent Arman, besilik sığırın ithalatının sürekli yapılması gerektiğinin altını çizerek, “Yurt içinde besilik sığır üretimi yeterli değil. Yurt dışından ithal etin veya hayvanın gelmesine karşıyız ama besilik sığıra çok ihtiyacımız var. Bu ithalat yerli besiciyi olumu etkileyecek, zira çiftlikler besilik hayvan bulamadığı için sıkıntı yaşıyor. İthalatı yapılan besilik sığırlar, 7-8 ay sonra kesime gidiyor. Yani piyasada en azından arkadan yetişmiş ürün bulabilme imkanı olacak. Bu da kırmızı et piyasasına olumlu yansıyacak. Ayrıca et fiyatlarında afaki artışlara neden olmaz. İthalat olmazsa et fiyatları daha da yükselecek. Bu yüzden besilik dana ithalatı kontrolü olarak sürekli devam etmeli ve ihtiyaca göre yapılmalı” diye konuştu.

“İthal sığırlar kaliteli olmalı”

İthalatı yapılacak hayvanların kalitesi konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirten İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara ise, "İthalatı planlanan 600 bin baş besilik sığır eğer kaliteli ve ülkemizdeki mevcut hayvanların ırkını geliştirecek nitelikteyse bu ithalatın yapılmasını doğru buluyorum. Ancak hayvanlar kalitesiz ve sadece 3-5 büyük firma için yapılıyorsa biz bunun karşısındayız. 600 bin baş besilik sığır ülkemizdeki besicilere dağıtılabilir. Bu dağıtım uzun vadede sağlıklı sonuçlar verecektir. Aksi takdirde bu hayvanlar sadece büyük firmalara bırakılırsa bu durum hem iç piyasayı bozar hem de yerli üreticiyi üretimden uzaklaştırır. Bu yüzden hörgüçlü, halkımızın alışık olmadığı hayvanları istemiyoruz” dedi.

“Üretimde yüzde 10’luk düşüş bekliyoruz”

Kırmızı et piyasasındaki son gelişmeleri de aktaran Şenkara, “Üretici ithal et baskısı altında. Et ve Süt Kurumu da, kendisine göre ithalat ile fiyat dengelemeye çalışıyor. Bu politika üreticimiz açısından ters etki yaratıyor. Üretici elindeki malı mevcut fiyatlarla çıkartıp, üretmemeye başladı. Biz üretimde yüzde 10’luk bir düşüş bekliyorduk sanırım bu beklenti de gerçekleşecek. Yılbaşı döneminde dana karkas fiyatı 255 TL iken şimdi 265 TL civarında. Kuzu biraz daha fazla yükseldi ama bahsedilen o büyük yükseliş henüz gelmiş değil. Çünkü ithalat baskısı altında. Tüketici açısından korunabilir fiyatla ürün almak daha rahat hale geliyor ama nereye kadar gider bilmiyoruz. Her zaman dediğim gibi taşıma suyla değirmen dönmez" dedi.