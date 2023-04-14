ETB, “El verin Ev Yapalım” kampanyasını Eskişehir’de başlattı

ESKİŞEHİR - Depremin ilk gününden itibaren Eskişehir Ticaret Borsası olarak tüm güçleriyle afet bölgesine destek olmaya devam ettiklerini belirten Ömer Zeydan, “ El verin Ev Yapalım” kampanyasına Eskişehir Ticaret Borsasının da bir daire bedeli bağışlayarak katıldığını bildirdi.

Afet bölgesinin en büyük ihtiyacının kalıcı konut olduğunu dikkat çeken Zeydan, açtıkları yardım hesabına Eskişehirlilerin bağış ve zekatlarını yapmaları çağrısında bulunarak şöyle dedi:” Gün birlik olma günü, azı çoğu yok. İster tek bir tuğla, ister bir ev. Elinizden ne gelirse. "Konut Seferberliği" kampanyasına herkesin desteği çok kıymetli.”