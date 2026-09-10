ETB/Oğuz: “yeni bir dönem başlatmayı hedefliyoruz”

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) Başkan Adayı Ahmet Oğuz, düzenlediği lansman toplantısında projelerini 15 başlık altında kamuoyuyla paylaştı. Eskişehir’de yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip Oğuzlar Tarım’ın üçüncü kuşak temsilcisi ve yönetim kurulu üyesi olan Oğuz, kentin tarım ve ticaret potansiyelinin bulunduğu noktanın üzerine taşınması gerektiğini belirterek, yalnızca tescil işlemleri yapan bir kurum yerine sahada üyeye bilgi ve destek sağlayan bir borsa hedeflediklerini söyledi. Oğuz, “Gündemi takip eden değil, Eskişehir’in tarım ve ticaret gündemini belirleyen bir borsa hedefliyoruz. Sorunları masa başında değil, sahada dinleyen; şeffaf, ulaşılabilir ve çözüm üreten bir yönetim oluşturacağız. Gıdanın ve tarımın milli güvenlik meselesi haline geldiği bu dönemde Eskişehir Ticaret Borsası sessiz kalamaz. Borsa; sadece tescil ücreti kesen bir kurum değil, üreticinin ve tüccarın yanında duran çözüm çatısı olmalıdır” dedi.

“Ürün, üye için teminata dönüşecek”

Toplantının öne çıkan başlıkları arasında Eskişehir Lisanslı Depoculuk ve ELÜS Hamlesi yer aldı. Projeyle ürünlerin sağlıklı koşullarda saklanması, kalite sınıflandırmasının yapılması ve Elektronik Ürün Senedi’nin (ELÜS) teminat gösterilerek finansmana erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Borsanın bankalar, lisanslı depolar, Türkiye Ürün İhtisas Borsası, Ürün Piyasası Aracı Kurumu ve ELÜS sistemi arasında köprü görevi üstleneceğini kaydeden Oğuz, “Bu projeyle yalnızca bir depo binası yapmayacağız. Üyemiz ve üreticimiz, hasat döneminde ürününü aceleyle elinden çıkarmak zorunda kalmadan uygun koşullarda değerlendirebilecek. Ürününü depolayan üyemizin ELÜS üzerinden finansmana erişmesini kolaylaştıracağız. Bankalar ve ilgili kurumlarla iş birliklerini geliştireceğiz. Böylece ürün, üyemiz için teminat hâline gelecek” diye konuştu.

ETB’ye 365 gün yaşayan yerleşke

Mevcut borsa binasının özellikle harman sezonunda fiziki açıdan yetersiz kaldığını söyleyen Oğuz, ETB’yi yeni bir alana taşıyarak Tarım, Ticaret ve Eğitim Yerleşkesi kuracaklarını açıkladı. Yeni yerleşkede mevzuatın elverdiği ölçüde üyelerin uygun ödeme koşullarıyla edinebileceği depo ve ofis alanlarının yanı sıra eğitim, analiz, danışmanlık ve sosyal donatı birimlerinin bulunması planlanıyor. Oğuz, “Yeni hizmet binasını 365 gün yaşayan bir tarım ve ticaret yerleşkesine dönüştüreceğiz. Tarım-Sanayi Ticaret Merkezi’nde üretici, tüccar ve sanayiciyi aynı çatı altında buluşturacağız. Hukuk, mali, hibe ve teşvik danışmanlığı tek merkezde verilecek. Analiz laboratuvarımızı büyüterek ekonomik fiyatlandırma uygulayacağız. Borsamız aidat toplanan ve tescil yapılan bir yer olmaktan çıkarak ürünün değer kazandığı bölgesel bir güç merkezi olacak” ifadelerini kullandı.

Eskişehir mezbahası ve atıl ilçe şubeleri için dönüşüm

Eskişehir’in en önemli meselelerinden birinin mezbaha eksikliği olduğunu dile getiren Oğuz, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde “Et ve Hayvancılık Değer Zinciri Çalışma Grubu” kurarak ellerini taşın altına koyacaklarını belirtti. Atıl durumdaki ilçe şubelerini de aktif hizmet noktalarına dönüştüreceklerini vurgulayan Oğuz, şunları söyledi: “Mezbaha konusu uzun yıllardır kanayan bir yara. Çağdaş, hijyenik ve yeterli kapasitede bir mezbaha kazandırmak için gerekli katkıyı vermeye hazırız. İlçe şubelerimiz ise yalnızca belge işlemi yapan noktalar olmaktan çıkarılacak; fiziki ve güvenlik sorunları çözülerek borsanın sahadaki gözü, kulağı ve çözüm merkezi haline getirilecektir. Ayrıca Türkiye’de tarımsal yaş ortalamasının 56-58’e ulaşması sebebiyle Genç Çiftçi programımızla gençleri üretime teşvik edeceğiz.”

Tarım verisi tek merkezde toplanacak

Borsa Üye Hizmet Merkezi, Eskişehir Tarım Veri Merkezi, Çiftçi ve Tarım Akademisi, Dijital Borsa ve Mobil Üye Platformu ile Zirai Danışmanlık ve Verimli Üretim Programı kurulacağı bilgisini de paylaşan Ahmet Oğuz, fiyat, rekolte, maliyet, iklim, depolama ve pazar verilerinin tek merkezde bir araya getirilmesiyle üyelerin karar süreçlerinin desteklenmesini hedeflediklerini söyledi. Üniversitelerin ziraat, veterinerlik, gıda, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki bilgi birikimi de kurulacak Tarım ve Hayvancılık İnovasyon Platformu aracılığıyla üreticiye aktarılacağını dile getiren Oğuz, “Genç Çiftçi ve Tarım-Hayvancılık Girişimciliği Programı ile gençlere ofis, danışmanlık ve e-ticaret desteği sağlayacağız. Ürünlerin markalaşması ve coğrafi işaret çalışmalarını da hızlandıracağız” diye konuştu.